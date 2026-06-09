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林凡榆「遺名之線」個展開幕 探索線條在書寫與身體間的轉化

記者范航瑜╱紐約報導
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美華藝術協會旗下456畫廊即日起展出藝術家林凡榆(左)的個展「遺名之線」，展期持...
美華藝術協會旗下456畫廊即日起展出藝術家林凡榆(左)的個展「遺名之線」，展期持續至26日(周五)，由張栩萌(右)擔任策展人。(記者范航瑜╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼哈頓華埠456畫廊展出林凡榆個展「遺名之線」
  • 重點二：作品以線條與書寫為核心，連結語言、情感與身體性。
  • 重點三：藝術家由藝術治療與親密關係經驗，轉向全職創作。

位於曼哈頓華埠，美華藝術協會旗下的456畫廊，即日起展出藝術家林凡榆的個展「遺名之線」，展覽以「線條」為核心，探討筆觸如何在語言與情感之間搭起橋梁，並透過藝術治療的實踐脈絡，重新審視書寫的身體性與意義的流動。

林凡榆成長於中國，自幼師從祖父習練書法，深厚的筆墨基礎貫穿她日後的創作。她本科就讀中央美術學院建築系，畢業後旅居紐約，從事建築科技創業。轉折點發生於2020年的疫情封鎖期間。林凡榆開始在線接受藝術治療(Art Therapy)，每周進行一小時自由繪畫，並由自己詮釋畫面的意義。這一過程讓她明白「畫畫沒辦法撒謊」，她逐漸將全職藝術創作視為人生方向。

此次展覽「遺名之線」呈現的正是這段蛻變歷程。從具有明確語義的文字，到反覆抄寫心經，再到抽象性的寫畫，書寫在林凡榆的創作中始終是核心結構。其中一幅展覽作品「我會保護她不受你的傷害」(I'll Protect Her from You)，是林凡榆根據一段親密關係的複雜經歷而作。她的前男友曾對她說出這句話，意指要保護自己的女兒，免受林凡榆的影響。這讓她陷入深切的自我質疑：明明自認善良，卻在對方口中成了威脅。全作底色為厚重的紅，歷經數日反覆疊加、覆蓋、增添文字符號，最終形成高密度的情緒結構。策展人張栩萌指出，畫面中央聚集的大面積黑色筆觸形成強烈的壓迫感，而四周不可讀的白色字跡則如同無聲的吶喊，保留著書寫動作的速度與方向，卻早已脫離語言的穩定功能。

這件作品與同期完成的「愛是生命的饋贈」(Love is Life Giving)相互對照，前後數日之內出自同一段關係的不同情緒狀態。兩幅作品在展場中刻意安置於對立的位置，呈現情感的兩面性。林凡榆說，她珍視這種矛盾的並存。「人的善與惡本就切割在每一個人的心中，並非非此即彼。」

此次展覽策展人張栩萌亦有藝術治療的親身體驗，雙方在合作中建立了深度的思想交流。林凡榆說，這次合作讓她得以重新梳理自己的創作脈絡，「我自己的想法有時會很主觀、很單薄，但和策展人合作，感受非常的滋養。」「遺名之線」個展現正在百老匯(Broadway)456號三樓的456畫廊展出，免費入場，展期持續至26日(周五)。

其中一幅展覽作品「我會保護她不受你的傷害」(I'll Protect Her f...
其中一幅展覽作品「我會保護她不受你的傷害」(I'll Protect Her from You)，是林凡榆根據一段親密關係的複雜經歷而作。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 個展地點位於曼哈頓華埠、百老匯456號三樓的456畫廊，屬於美華藝術協會旗下空間。展覽免費入場，展期持續至26日星期五。

  • 展覽把線條視為核心，探討筆觸如何在語言與情感間搭橋，也透過藝術治療脈絡，重新理解書寫的身體性、意義流動與無法被固定的情緒表達。

  • 她自幼學書法，後來讀建築並赴紐約從事科技創業；疫情封鎖期間開始接受藝術治療，每周自由繪畫後逐漸確認，自己想把藝術創作作為人生方向。

疫情 華埠 曼哈頓

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