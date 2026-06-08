世足、住房帶動 皇后區迎經濟契機

世界盃旗艦觀賽派對將在皇后區的國家網球中心舉行。圖為國家網球中心。(本報檔案照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區因住房、機場升級與大型開發迎來新契機。

皇后區因住房、機場升級與大型開發迎來新契機。 重點二： 世界盃相關活動將使皇后區成為紐約市焦點地區。

世界盃相關活動將使皇后區成為紐約市焦點地區。 重點三：官員也提醒需兼顧交通承載與住房可負擔性。

多名紐約市 、州及皇后區 官員日前在紐約法學院舉行的論壇上表示，隨著住房開發、機場升級、世界盃活動及大型娛樂項目推進，皇后區正迎來新的發展機遇。

皇后區商會(Queens Chamber of Commerce)執行長Tom Grech在論壇上表示，「現在是皇后區的時候了」。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也表示，作為土生土長的皇后區居民，他認為現在是居住在皇后區最好的時候。他說，今天的皇后區已不同於五年或十年前，無論是城市建設、經濟活動，還是國際能見度，都正在快速提升。

理查茲表示，威利點(Willets Point)正在打造新社區，長島市 和牙買加也有社區重新規畫方案；同時，皇后區兩大機場正在升級，雲頂世界及大都會公園也將推進賭場及相關開發。他表示，這些投資將讓皇后區吸引更多全球目光。他認為，當政府和社會投資於社區居民的潛力時，世界自然會注意到皇后區的變化。

今年夏天，皇后區將因世界盃相關活動成為焦點。隨著世界盃賽事臨近，來自世界各地的球迷預計將湧入紐約。皇后區以族裔多元和足球文化濃厚著稱，將成為紐約市世界盃活動的重要地點。

市府世界盃事務負責人漢達(Maya Handa)在論壇上表示，皇后區將承辦多項重點活動。其中，世界盃旗艦觀賽派對將在皇后區的國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)舉行。未來數周，市府也將把足球街(Soccer Streets)街頭足球活動帶到可樂娜(Corona)和牙買加等社區。

漢達表示，市府希望讓世界盃訪客看到更完整的紐約，而不只是時報廣場或帝國大廈等傳統觀光景點。她說，遊客來到紐約，也可以在法拉盛花一個下午品嘗來自多個國家的美食，再搭乘7號線前往傑克遜高地(Jackson Heights)感受另一種社區文化。她表示，皇后區本身就是世界的縮影，這也是市府希望透過世界盃向外界展示的城市特色。

與會官員表示，從大型體育活動到住房與基礎設施建設，皇后區未來幾年的發展將不只影響本地居民，也將關係到紐約市整體經濟與國際形象。不過，隨著開發項目增多，如何兼顧社區需求、交通承載力、住房可負擔性及居民生活品質，也將成為後續討論重點。