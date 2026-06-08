我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

世足、住房帶動 皇后區迎經濟契機

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃旗艦觀賽派對將在皇后區的國家網球中心舉行。圖為國家網球中心。(本報檔案照)
世界盃旗艦觀賽派對將在皇后區的國家網球中心舉行。圖為國家網球中心。(本報檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：皇后區因住房、機場升級與大型開發迎來新契機。
  • 重點二：世界盃相關活動將使皇后區成為紐約市焦點地區。
  • 重點三：官員也提醒需兼顧交通承載與住房可負擔性。

多名紐約市、州及皇后區官員日前在紐約法學院舉行的論壇上表示，隨著住房開發、機場升級、世界盃活動及大型娛樂項目推進，皇后區正迎來新的發展機遇。

皇后區商會(Queens Chamber of Commerce)執行長Tom Grech在論壇上表示，「現在是皇后區的時候了」。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也表示，作為土生土長的皇后區居民，他認為現在是居住在皇后區最好的時候。他說，今天的皇后區已不同於五年或十年前，無論是城市建設、經濟活動，還是國際能見度，都正在快速提升。

理查茲表示，威利點(Willets Point)正在打造新社區，長島市和牙買加也有社區重新規畫方案；同時，皇后區兩大機場正在升級，雲頂世界及大都會公園也將推進賭場及相關開發。他表示，這些投資將讓皇后區吸引更多全球目光。他認為，當政府和社會投資於社區居民的潛力時，世界自然會注意到皇后區的變化。

今年夏天，皇后區將因世界盃相關活動成為焦點。隨著世界盃賽事臨近，來自世界各地的球迷預計將湧入紐約。皇后區以族裔多元和足球文化濃厚著稱，將成為紐約市世界盃活動的重要地點。

市府世界盃事務負責人漢達(Maya Handa)在論壇上表示，皇后區將承辦多項重點活動。其中，世界盃旗艦觀賽派對將在皇后區的國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)舉行。未來數周，市府也將把足球街(Soccer Streets)街頭足球活動帶到可樂娜(Corona)和牙買加等社區。

漢達表示，市府希望讓世界盃訪客看到更完整的紐約，而不只是時報廣場或帝國大廈等傳統觀光景點。她說，遊客來到紐約，也可以在法拉盛花一個下午品嘗來自多個國家的美食，再搭乘7號線前往傑克遜高地(Jackson Heights)感受另一種社區文化。她表示，皇后區本身就是世界的縮影，這也是市府希望透過世界盃向外界展示的城市特色。

與會官員表示，從大型體育活動到住房與基礎設施建設，皇后區未來幾年的發展將不只影響本地居民，也將關係到紐約市整體經濟與國際形象。不過，隨著開發項目增多，如何兼顧社區需求、交通承載力、住房可負擔性及居民生活品質，也將成為後續討論重點。

精華 FAQ

  • 因為住房開發、機場升級、威利點新社區，以及賭場與大型娛樂項目都在推進，這些投資被視為能帶動就業、觀光與整體經濟動能。

  • 皇后區將承辦世界盃旗艦觀賽派對，地點在國家網球中心，市府也會把足球街活動帶到可樂娜與牙買加等社區，吸引各地球迷參與。

  • 官員指出，除了看見經濟與國際形象提升，也要持續關注交通是否能負荷、住房是否可負擔，以及開發是否會影響居民生活品質。

皇后區 長島市 紐約市

上一則

鄭麗文訪紐約華埠 僑界熱烈歡迎 呼籲全球華人大團結

下一則

無法漲租 紐約市5.7萬套穩租房空置
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

人均經費全市最低 皇后區區長批不公

人均經費全市最低 皇后區區長批不公
皇后區16哩濱水綠道 6月9日辦公聽會

皇后區16哩濱水綠道 6月9日辦公聽會
紐約皇后區租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修

紐約皇后區租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修
租委會皇后區公聽會登場 租客籲凍租 房東稱成本升

租委會皇后區公聽會登場 租客籲凍租 房東稱成本升

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃