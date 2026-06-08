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遭控租霸？韓裔市議員元在熙：租約偽造

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區市議員元在熙正在第七國會選區競選，並在近日捲入租務糾紛。(市議會提供)
皇后區市議員元在熙正在第七國會選區競選，並在近日捲入租務糾紛。(市議會提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓裔市議員元在熙遭前房東指控拖欠長島市豪宅租金。
  • 重點二：房東稱她一家自今年一月起欠租二萬五千元，並已啟動驅逐程序。
  • 重點三：元在熙否認簽署租約，反指租約簽名遭偽造並控政治抹黑。

正在角逐國會席位的韓裔紐約市議員元在熙(Julie Won)，近日捲入租務糾紛。據前房東及法院文件稱，她與家人曾居住在長島市豪華公寓，並被指自今年1月起未支付每月5000元租金，累計欠租2萬5000元；元在熙否認指控，稱從未簽署相關租約，並指租約上的簽名遭偽造。

紐約郵報報導，皇后區市議員元在熙及她的丈夫盧有真(Eugene Noh，音譯，下同)在5月29日收到法律文件，他們的房東蔡賈斯汀(Justin Chae)對他們啟動驅逐程序，指控他們自今年1月起，拒絕支付每月5000元的租金。他們的居住地為長島市水岸豪華公寓Skyline Towers內的一套一房公寓。三天後，即6月1日，元在熙及家人搬離了這間公寓。

報導指出，蔡賈斯汀為紐約市知名政治顧問，也曾是元在熙一家人的朋友，雙方家庭自1980年代起相識。蔡賈斯汀表示，這套公寓估值近100萬元，自己曾同意讓元在熙夫婦及他們的兩名子女，從2024年11月起免租入住。而之所以提供免租，是當時給元在熙丈夫盧有真的額外福利，當時，盧有真同為韓裔，同意在蔡的公司Legion Outreach Consultants擔任競選副主席(vice president of campaigns)。

此後，蔡賈斯汀與盧有真的業務關係並未順利發展。根據蔡賈斯汀向皇后區房屋法庭提交的文件，盧有真的雇用關係於去年6月26日終止。蔡賈斯汀向媒體表示，他同意讓元在熙一家免租住到2025年底，若他們之後想繼續居住，則每月收取5000元租金。不過，元在熙一家至今未支付一分錢租金，並從今年4月開始「人間蒸發」，不接電話，也不回覆其他訊息。因此，他將計畫提交更多法院文件，追討今年前五個月共2萬5000元的欠租。此案定於6月30日開庭。

針對欠租的說法，元在熙則向紐約郵報表示，她和丈夫從未簽署過這套公寓的任何租約。她還說，是蔡賈斯汀在一份虛假租約上偽造了她的名字。

此外，元在熙也指控蔡在她競選國會議員期間，涉對她進行「政治勒索」，她認為他所提供的租約不會在法庭上站得住腳，並表示將就這起「明顯的政治抹黑」提出反訴。

報導還指出，元在熙並未回應蔡賈斯汀提供的一封來自2024年10月17日的電子郵件往來。該郵件顯示，她的丈夫曾稱自己「簽署」了租約，元在熙也未說明是否有可能是丈夫同時簽了她的名字。截至目前，元及丈夫亦未回應他們從未支付租金的指控。

元在熙現為市議員，代表長島市、陽邊(Sunnyside)及西皇后區的其他地區，她的年薪為14萬8500元。她目前正在備戰6月23日的民主黨初選，角逐即將退休的國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)在紐約第七國會選區的席位，該選區涵蓋皇后區與布碌崙(布魯克林)部分地區，初選競爭激烈。她還在5月26日由The New York Editorial Board刊登的一次訪問中稱，她和丈夫目前每月支付「超過4000元」租金。

據前房東及法院文件稱，元在熙與家人曾居住在長島市豪華公寓，並被指自今年1月起未支...
據前房東及法院文件稱，元在熙與家人曾居住在長島市豪華公寓，並被指自今年1月起未支付每月5000元租金，累計欠租2萬5000元。圖為示意圖。(本報檔案照)

精華 FAQ

  • 房東蔡賈斯汀指稱，元在熙與家人自今年1月起未繳每月5000元租金，累計欠租2萬5000元，並已向法院啟動驅逐程序追討。

  • 她否認曾簽署該公寓租約，並指控房東在虛假租約上偽造其名字；她也稱對方在她競選期間進行政治勒索，揚言反訴。

  • 元在熙正角逐國會席位，還在6月23日民主黨初選前備戰；此事若持續發酵，可能影響她在激烈選戰中的形象與選民觀感。

韓裔 皇后區 長島市

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