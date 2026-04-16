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李榮恩角逐華埠州參議員 獲多個社區團體背書

記者劉梓祁╱紐約報導
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李榮恩(Grace Lee)角逐華埠州參議員，獲孔子大廈等多個社區團體背書。(記...
李榮恩(Grace Lee)角逐華埠州參議員，獲孔子大廈等多個社區團體背書。(記者劉梓祁╱攝影)

現任華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)正角逐州參議員席位，並於15日宣布獲孔子大廈董事會、紐約李氏總分所及多位社區代表背書；支持者表示，李榮恩過去在住房、長者服務及文化認同等議題上為華埠爭取了實質成果。

李榮恩表示，她當初當選州眾議員，正是仰賴華埠社區的支持，「那是一個亞裔社區被忽視，甚至面臨攻擊、仇恨犯罪創新高的時期。」上任後，她即以提升亞裔在州府的能見度為首要任務，積極推動相關立法與預算分配，確保社區聲音能被納入政策考量。

在具體政績方面，李榮恩指出，她成功推動農曆新年成為紐約州公立學校假日，「我們的文化同樣值得被尊重與慶祝。」此外，她亦提到過去三年為亞裔社區爭取到9000多萬元州府資金，用於長者服務、託兒及其他社區資源。

針對華埠居民普遍關注的住房負擔問題，李榮恩表示，紐約生活成本持續上升，長者及年輕家庭承受巨大壓力。她指出，去年成功推動將Mitchell-Lama住宅的房租稅削減50%，其中包括孔子大廈。她承諾，若成功當選，將延續相關政策，進一步改善居住負擔。

李榮恩也坦言，此次參選意味著需放棄現有州眾議員席位，「這是一個風險，但我相信這個社區，也相信自己能為大家做更多。」她此次的對手為前華埠州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)，其背書者包括前市主計長蘭德(Brad Lander)、市議員哈尼夫(Shahana Hanif)與州眾議員金兌錫(Ron Kim)等。

孔子大廈董事會主席梅犖生表示，李榮恩過去為孔子大廈居民爭取實際利益，「幫我們省了很多稅，真的非常感謝她。」華埠民主黨65D區領袖于金山亦說，李榮恩與華埠關係密切，「單是孔子大廈，她就幫忙減了大約20萬元的稅負，對居民幫助很大。」他認為，從州眾議員邁向州參議員，責任雖更重大，但李榮恩具備經驗與能力。

社區代表傅先清亦指出，華人社區投票率一向偏低，呼籲民眾踴躍參與選舉，「希望大家都能站出來投票，為自己的社區發聲。」李榮恩長期為華人社區爭取權益，「確確實實做了很多事。」

華人 民主黨 亞裔

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