台灣民歌50本月北美開唱 青春跨海回聲

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總有一些旋律，能把青春時光的相冊重新打開。對許多華人 而言，台灣校園民歌正是這樣的存在。50年前，校園裡的一群年輕人用最樸實的歌聲唱出友情、理想與土地；半個世紀後，這些歌曲仍陪伴無數華人走過人生的各個階段。為紀念台灣民歌運動50年，「台灣校園民歌50年」帶著「歌聲跨越半世紀」的主題即將展開北美巡演，主辦單位美國華人票房文化傳播公司邀請海外華人共赴這場跨世代的文化團圓。

「民歌50」紀念演唱會去年11月於台北大巨蛋登場。那一晚，數萬名觀眾齊聚一堂。當熟悉的旋律響起時，觀眾席很快從安靜的聆聽變成全場合唱。有人形容，那一晚不像是一場演唱會，更像是一場跨越半世紀的同學會。正是這場演出的巨大迴響，讓這次主辦方董事長戴錡不禁動容並思考：如果這樣的感動能跨越時間，會不會也能在世界另一端再次被唱起？那份感動的餘韻讓他無法忘懷，於是，「台灣校園民歌50北美巡演」的構想逐漸成形。

本次演唱會陣容匯聚台灣民歌的重要見證者與原唱歌手，包括清清楚楚(吳楚楚、張明智)、侯德健、胡德夫、鄭怡、潘越雲、金智娟(娃娃)、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華及凃佩岑等。演出時間將逾三小時，曲目重現「鄉間的小路」、「外婆的澎湖灣」、「橄欖樹」、「龍的傳人」、「天天天藍」、「野百合也有春天」、「美麗島」、「那一場風花雪月的事」等人們耳熟能詳的經典歌曲。

特別看點包括「龍的傳人」原作者侯德健親自登台獻唱，以及中華音樂人協會與歌手珍藏歷史畫面的特別串接，重現大巨蛋合唱盛況；部分場次還有數位神祕的旅美歌手與加州 知名華人美聲邵孔川(Jimmy)驚喜參與。

此次巡演也與「世界日報」創刊50周年相輝映，兩個「50年」在北美相遇，象徵新聞與音樂、海內與海外文化的雙重陪伴，見證華人社群在海外生根發展的歷程。對許多移民家庭而言，世界日報不只是新聞來源，也是了解華人社群的重要窗口；主辦單位美國華人票房文化傳播公司同樣大力推廣華人文化交流，持續引進各類文化演出，在北美華人社群中引起廣泛迴響。

無論你是想與昔日同窗重溫青春，還是想讓年輕一代認識這段華語音樂史，「台灣民歌50年」都期待與你在劇院相見。帶上親友，走進熟悉的旋律，讓歌聲再次跨越半世紀，與我們一起唱起那段屬於一代華人的青春記憶。

紐約巡演：4月23日(周四)、4月24日(周五)，晚上7時於 Colden Auditorium, Reeves Ave, Flushing, NY 11367 。聯繫電話：(510)589-8892；購票方式：可掃描二維碼。