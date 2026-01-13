華裔少女捐書1600本 獲童軍最高榮譽

華裔青少年盧韻瀅(中)日前在女童軍於皇后區傑克遜高地聖馬可教堂舉行的授勳典禮上，獲頒女童軍鷹級榮銜。州參議員劉醇逸(左)與國會眾議員孟昭文(右)到場致賀。(主辦方提供)

華裔青少年盧韻瀅(Alexis Lo)日前在女童軍於皇后區 傑克遜高地聖馬可教堂舉行的授勳典禮上，獲頒女童軍鷹級(Eagle Scout)榮銜，肯定她透過募書行動回饋母校、推動社區閱讀的服務成果。她以捐贈超過1600本兒童書籍至皇后區163小學的專案，完成美國童軍體系中最高階的鷹級資格。

盧韻瀅目前就讀於亨特高中(Hunter College High School)10年級，她表示，自己自2021年加入童軍團後，便一路朝鷹級目標努力，「這是一個很大的成就，我為此感到非常自豪」。

她的鷹級服務專案聚焦於公共閱讀資源不足的問題。由於法拉盛 緬街兒童圖書館整修關閉長達兩年，周邊學區學生借書不易，盧韻瀅決定回到自己的母校的皇后區163小學(PS163)，在校內設立免費圖書角，募集並捐贈超過1600本兒童書籍，供學生自由交換閱讀。

盧韻瀅說，這項計畫最大的挑戰並非執行，而是前期規畫與協調，「真正困難的是整體規畫，包括聯繫不同的人、安排資源、處理經費與書籍分類等，但一旦計畫完成，後續執行就很順利。」

書籍來源包括同學、家人、朋友、教會成員及出版界友人，其中相當一部分來自她就讀的學校社群。盧韻瀅甚至多次親自將書籍從曼哈頓搭乘地鐵搬運至皇后區。她也特別挑選並捐贈55本雙語書籍，涵蓋中英與西英雙語，回應校內多元族裔與雙語教育的實際需求。

「我以前就讀163小學時，社區和學生背景非常多元，我希望能為母語不是英語的孩子提供更多閱讀資源，」她說。

談及這項服務專案對自身成長的影響，盧韻瀅認為，童軍訓練讓她學會如何在壓力下保持冷靜、分工合作與有效授權，「領導並不是自己做完所有事，而是知道如何讓大家一起完成。」她也鼓勵年輕學生與童軍夥伴，只要看見社區的需要、心中有想改變的願景，就應該付諸行動，「只要有動力，很多事其實都是有可能的。」

對於未來，盧韻瀅仍將持續參與童軍活動，包括加入童軍榮譽團體「箭章會」(Order of the Arrow)並計畫在不同社區推動更多與閱讀、識字相關的服務專案。

州參議員劉醇逸與國會眾議員孟昭文亦到場致詞祝賀。盧韻瀅的母親、同時也是女童軍1923G團副團長的黃慧賢說，盧韻瀅一直都很關心身邊的人，「童軍讓她學會怎麼為別人多想一步」。