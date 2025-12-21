長島79歲失智婦失蹤多日 警方協尋

紐約大頸一名79歲婦女走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。(納蘇郡警察局提供)

長島 大頸(Great Neck)79歲失智症婦人徐世華(Shi Hua Xu)自16日下午離家後至今仍下落不明。家屬表示，徐婦已失蹤多日，加上近日天氣寒冷且降雨不歇，令家人十分憂心，目前警方、家屬及社區目前持續展開搜尋。長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)表示，至今仍未掌握確切行蹤，呼籲民眾協助留意並提供線索。

徐世華與丈夫及兒子同住於大頸Oakley Street一棟多代同堂住宅，其兒子錢志博表示，母親患有阿茲海默症，但身體狀況尚可，平日活動量大，經常外出散步。家中通常會讓她隨身攜帶定位裝置，因此過去即使短暫走失，也能找回。

錢志博說，徐婦於16日下午約3時獨自離家，當天未攜帶手機，也未穿著內嵌Apple AirTag定位裝置的新運動鞋，導致家屬無法即時掌握位置。家屬事後從鄰居的監控畫面中確認，失蹤當日下午3時41分，徐婦曾出現在距住家約1哩外的住宅附近。

據悉，徐婦過去曾有一次離家長達11至12小時，最終自行返家，但此次已連續失蹤多日，加上近日天氣寒冷且多雨，令家屬十分憂心。錢志博說，社群平台上曾有民眾於17日回報，在北大頸(North Great Neck)靠近金斯角(Kings Point)Steamboat Road一帶，見過外貌相似的長者，但相關資訊尚未獲警方證實。

據悉，徐世華身高約5呎、體重約95磅，能說少量英語，主要使用中文，亦會說寧波話，失蹤時身穿紅色外套。

連日來，家屬在警方協助下，並與華人 社團、社區居民合作，廣發尋人傳單給外送員、郵差及附近住戶，同時呼籲居民檢查自家庭院、棚屋或其他可供避雨的空間，以防徐婦因天氣惡劣而暫時躲藏。