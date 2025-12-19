曼達尼勝選 史島悄悄再掀「獨立風」

隨著曼達尼當選紐約市長，史泰登島正在悄悄醞釀一股「獨立」討論熱潮。(取自紐約市交通局)

美國建國250周年將在2026年到來，此刻紐約市 的史泰登島 (Staten Island)正在悄悄醞釀一股「獨立」討論熱潮。隨著曼達尼 (Zohran Mamdani)當選紐約市長，這個被稱為「被遺忘的行政區」的地區，再度檢視其長期以來的分離傾向以及與紐約市其他行政區理念分歧的問題，甚至有人想把「獨立宣言」納入建國慶祝活動的一部分。

分離議題雖非初次提出的議題，但在市長選舉後種種討論再次浮出水面。本次選舉結果顯示，曼達尼雖在全市獲得超過50%的選票，但在政治氛圍較為保守的史島僅拿下23%，前州長葛謨(Andrew Cuomo)則獲得55%的支持率。史泰登島區長塞拉(Vito Fossella)18日受訪時亦坦言，「史島有一群人希望能探討分離議題，並在短期內決定史島的未來」。

塞拉表示，史島民眾有其分離的理由。他表示，民眾雖然能共同討論紐約市各地發生的事情，但有些事情並非島民所希望發生的。「我們得到了我們不想要的東西，卻得不到我們想要的東西」。他補充說，「大家關心公共安全，也關注會發生什麼事，稅務與所獲得的相應服務也是一大疑慮。因此居民開始感覺，分離或許是史島長遠的解決之道，他們也理應有這個討論的權利」。

塞拉也坦言，分離並非易事。他表示，自己比任何行政區的領導人都相信人民能決定自己的命運，「不能揮一揮魔杖就解決，必須經過立法與政治程序，我希望這不會耗費多年時間，我們希望能盡快啟動討論」，「我比其他城市地區的領導人更相信史坦頓島人民能決定自己的命運，但這不是簡單的事」。

不過，塞拉仍對候任市長曼達尼喊話，希望其能確保史島居民獲得平等對待，「我相信行動勝於言辭，真正重要的是所做的決策，而非空談。我願意相信新市長會伸出援手，也希望他真的會這麼做」。

這並非史島居民第一次提出分離想法。1993年，當地居民曾試圖透過公投表決，其中65%的人表示支持脫離紐約市，但州立法機關最終未推動相關法案。