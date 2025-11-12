侯孝賢監製、張艾嘉主演「女兒的女兒」 11/21曼哈頓首映

「女兒的女兒」北美首映將在曼哈頓舉行，附系列影展聚焦台灣女性電影傳統。(發行方Dekanalog提供)

由侯孝賢 監製、黃熙執導、張艾嘉 與林嘉欣主演的電影「女兒的女兒」(Daughter's Daughter)，將於11月21日在曼哈頓 獨立影院「Metrograph」舉行北美院線首映；該片並作為影院特別策畫「Like Mother, Like Daughter」影展單元的核心放映作品之一。

該影展以呈現「台灣女性作者電影」為主題，回顧自1980年代台灣新電影浪潮以來，以女性主體與母女關係為題的影像傳統。放映名單除「女兒的女兒」外，亦包括李美彌執導的「少女學校」、「未婚媽媽」和「晚間新聞」，以及侯孝賢監製、黃惠偵導演的紀錄片「日常對話」。

影展藉由橫跨數十年的作品，展現台灣女性創作者如何在社會變遷與個人生命間尋找平衡，形成獨特的女性敘事脈絡。當中，「女兒的女兒」探討一名母親在失去女兒後，被迫面對生命延續與自我和解的故事。劇情講述年逾六旬的金艾霞在女兒范祖兒於紐約接受試管嬰兒治療期間意外身亡後，意外成為女兒冷凍胚胎的監護人。她遠赴紐約處理後事，卻須直面17歲時生下並送養的長女Emma。

導演黃熙表示，影片靈感來自台灣社會在推動同性婚姻合法化過程中，所延伸的人工生殖議題。他希望從母親、女性與人性的角度出發，探索「選擇與被選擇」的荒誕處境，並以女性視角描繪三代母女的情感糾結。黃熙引用哲學家波娃名言「女人不是天生的，而是逐漸成為女人的」，指出主角的身分轉化象徵女性在母職與自我之間的掙扎與成長。

影片在台北與紐約兩地拍攝，部分紐約場景於台北搭建完成。導演特意以紅、藍、綠等鮮明色調與舞台式布景，映照主角的內心幻象與情感波動。黃熙表示，「我們並不追求寫實，而希望透過色彩與構圖表現金艾霞對現實的抗拒與幻想。」

黃熙說，與張艾嘉合作「不僅是導與演的關係，而是共同探索角色生命的過程」，從前製至後期，雙方持續對金艾霞這一角色進行對話與重構。林嘉欣飾演的長女Emma則時以幻象形式現身，象徵主角與自身的內在和解。

黃熙曾於紐約大學電影學院就讀，長期與侯孝賢合作，自「南國再見，南國」起便活躍於台灣新電影體系。他表示，「侯孝賢與台灣新電影對我的影響深遠，無論在敘事節奏還是人物觀察上，都啟發我如何以細膩筆觸描寫當代人的情感距離」。