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慶同志驕傲月 表彰多元性別領域傑出者

記者高雲兒╱紐約報導
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為慶祝2025年同志驕傲月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期晚間在皇后區公所舉辦年度驕傲月慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝2025年同志驕傲月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期晚間在皇后區公所舉辦年度驕傲月慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝2025年同志驕傲月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期晚間在皇后區公所舉辦年度驕傲月慶祝活動，表彰來自醫療、教育、社會運動等領域的多元性別社群(LGBTQIA+)傑出人士，肯定他們在推動平權、倡議正義、建構包容社會方面的努力。

活動開始，理查茲在致詞中表示，「今晚不只是慶祝，更是一次莊嚴的承諾。在皇后區，無論你是誰、愛誰或如何認同，你都會被看見、被接納、被支持。」

今年的「詹蒂利社區貢獻獎」(Cecilia Gentili Community Champion Award)頒發予來自築路紐約(Make the Road NY)的社區組織者格雷羅(Mateo Guerrero)與賈西亞(Bianey Garcia)。兩人長期在草根層面推動跨性別、移民與性工作者權益，延續已故倡議者詹蒂利的精神，為邊緣社群爭取能見度、安全與基本人權。

賈西亞在現場致詞中表示，這份榮譽屬於整個社群，「屬於所有在街頭上、在生活中努力活下去的人，尤其是無證、有色人種、跨性別的性工作者」。她強調，「性工作就是工作」，社會應給予尊重與保護，而非懲罰與邊緣化。她呼籲現場群眾於7月19日參與社區遊行，聲援跨性別與性工作者的生存權力，「這不只是為了我們自己，更是為了下一代能活在自由、安全與被尊重的世界裡。」

同場接受表彰的還包括北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)倫諾克斯山醫院(Lenox Hill Hospital)的圖書服務主任塞爾夫(William Self)，他長年推動多元性別社群健康教育與文化改革，打造具包容性與同理心的醫療環境；市立大學約克學院的教務長暨資深副校長布拉齊爾(Derrick Brazill)也獲表彰，他在高等教育體系中推動性別與族裔包容政策，致力於提升學生的公平學習條件與發展機會。

城市保健(MetroPlus Health)政府關係與策略夥伴關係主任德林克沃特(Erin Drinkwater)則以在多元性別社群政策、公共衛生倡議及弱勢社群服務的領導力獲得肯定；北岸長島猶太裔醫療系統的跨性別健康計畫營運經理博帕萊(Sundeep Singh Boparai)同樣名列獲獎者，他致力於推動性別肯認醫療，協助培訓醫療人員、拆除照護障礙。

為慶祝2025年同志驕傲月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards ...
為慶祝2025年同志驕傲月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期晚間在皇后區公所舉辦年度驕傲月慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)
今年的「詹蒂利社區貢獻獎」頒發予來自築路紐約的社區組織者格雷羅與賈西亞。(記者高...
今年的「詹蒂利社區貢獻獎」頒發予來自築路紐約的社區組織者格雷羅與賈西亞。(記者高雲兒╱攝影)

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