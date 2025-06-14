表彰新澤西福建同鄉會 萬通互惠理財捐贈1萬元
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紐約萬通互惠理財(MassMutual)日前在位於曼哈頓華埠的辦事處向新澤西福建同鄉會捐贈1萬元，以獎勵並表彰該會長期以來踏實做事，在新澤西當地為福建同鄉及華人社區提供幫助與服務。
捐款申請由萬通互惠理財的華裔理財顧問王錦容提出，並得到公司的批准。王錦容介紹，她三年前開始在新澤西福建同鄉會做義工，見證了同鄉會在新州華人社區發放獎學金、組織中國傳統節日慶典、為老人舉辦醫療講座等服務工作，深受感動。她表示，以前對「同鄉會」的印象並不太好，總認為那是「吃吃喝喝，或玩耍娛樂的地方」，但新澤西福建同鄉會的工作令她的傳統印象全面改觀，「他們是真的在幫社區做事情」。
新澤西福建同鄉會會長郭洪寶介紹，同鄉會的工作主要包括團結、服務並幫助本地華人社區，積極傳播中華傳統文化。同鄉會的活動範圍遍布整個新澤西州，現有長期義工100餘人，還有青少年義工團隊做輔助工作。他表示，本次獲得的捐款代表了社會的認可，令他感到自豪。
郭洪寶表示，希望將這筆資金用在「福二代」身上，幫助福建鄉親的子弟後代建立資源網、搭建互助平台，使他們能更好地融入美國社會，找到更好的就業機會。
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