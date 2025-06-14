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表彰新澤西福建同鄉會 萬通互惠理財捐贈1萬元

記者許君達╱紐約報導
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萬通互惠理財日前在位於曼哈頓華埠的辦事處向新澤西福建同鄉會捐贈1萬元，表彰他們長期以來為社區踏實做事。(記者許君達╱攝影)
萬通互惠理財日前在位於曼哈頓華埠的辦事處向新澤西福建同鄉會捐贈1萬元，表彰他們長期以來為社區踏實做事。(記者許君達╱攝影)

紐約萬通互惠理財(MassMutual)日前在位於曼哈頓華埠的辦事處向新澤西福建同鄉會捐贈1萬元，以獎勵並表彰該會長期以來踏實做事，在新澤西當地為福建同鄉及華人社區提供幫助與服務。

捐款申請由萬通互惠理財的華裔理財顧問王錦容提出，並得到公司的批准。王錦容介紹，她三年前開始在新澤西福建同鄉會做義工，見證了同鄉會在新州華人社區發放獎學金、組織中國傳統節日慶典、為老人舉辦醫療講座等服務工作，深受感動。她表示，以前對「同鄉會」的印象並不太好，總認為那是「吃吃喝喝，或玩耍娛樂的地方」，但新澤西福建同鄉會的工作令她的傳統印象全面改觀，「他們是真的在幫社區做事情」。

新澤西福建同鄉會會長郭洪寶介紹，同鄉會的工作主要包括團結、服務並幫助本地華人社區，積極傳播中華傳統文化。同鄉會的活動範圍遍布整個新澤西州，現有長期義工100餘人，還有青少年義工團隊做輔助工作。他表示，本次獲得的捐款代表了社會的認可，令他感到自豪。

郭洪寶表示，希望將這筆資金用在「福二代」身上，幫助福建鄉親的子弟後代建立資源網、搭建互助平台，使他們能更好地融入美國社會，找到更好的就業機會。

新澤西州 華人 華埠

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