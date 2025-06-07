紐約州眾議會 通過亞裔教育平權提案

李榮恩所提亞裔教育平權議案，獲州眾議會教育委員會通過。圖為她展示農曆新年假期法案。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州眾議會教育委員會近日一致通過由州眾議員 李榮恩(Grace Lee)提出的「亞裔 教育平權提案」，為納入亞裔、夏威夷原住民 與太平洋島民(AANHPI)歷史課程的包容性教育奠定部分立法基礎。

該提案目前已轉交預算與財務委員會(Ways & Means Committee)審議。李榮恩表示，希望能在本會期結束前完成表決並順利通過。

據介紹，此議案擬授權州教育廳長在全州範圍內進行調查，了解亞裔歷史目前在學校中的教學情況。同時，其明文設立「亞裔歷史諮詢委員會」，由亞裔歷史與課程設計專家組成，提供優質幼稚園至12年級(K-12)的教材及教學策略建議。

李榮恩指出，希望通過該案「拓展並強化亞裔歷史在公立教育中的呈現。」案中還強調，亞裔的歷史亦是美國歷史的一部分，所有背景的學生都應接受一套完整的、反映州歷史多元性的教育。

同時支持此議案的還有州眾議員金兌錫(Ron Kim)和寇頓(William Colton)等人。李榮恩表示，「這項提案關乎可見性、公平與正義。」她提到，亞裔社群長期被排除於課堂內容之外，但議案能夠在委員會通過，則是紐約準備打造包容教育制度的訊號，讓「所有學生都被看見、被肯定」。

李榮恩辦公室還指，希望以此回應針對亞裔的仇恨事件，以及社會持續呼籲教育改革和幫助弱勢社群的訴求。在2023年，她與眾多議員提案，將農曆新年訂為全州公立學校假日，隨後獲州長霍楚(Kathy Hochul)簽署成法。

此次新提案擬定，亞裔歷史諮詢委員會共由四名成員組成，分別來自州長、參議院臨時議長、眾議院議長和教育廳廳長的任命，且所有委員應具備亞裔研究專業背景或行政經歷。委員會的職責擬包括，就亞裔歷史課程設定課綱和每年至少開會四次等。