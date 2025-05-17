我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

109分局警民會 重大犯罪降18.9% 續查非法攤販

記者尤昱程／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃敏儀感謝109分局在查緝入室竊盜、擾民車聚與街頭違規等方面的努力。(記者尤昱程／攝影)
黃敏儀感謝109分局在查緝入室竊盜、擾民車聚與街頭違規等方面的努力。(記者尤昱程／攝影)

市警109分局日前舉辦警民會，公布今年重大犯罪率較去年同期下降18.9%。警方表示，非法攤販仍是社區主要投訴來源，年初至今已開出270張罰單、逮捕48人，並將與市清潔局持續取締。

市警109分局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，截至5月中，全區共記錄907件重大犯罪，較去年同期的1118件案件有所減少，與2022年相比則下降27%，過去28天內，犯罪數量比去年同期下降25%。他指出，今年初入室竊盜案件上升，多與外州作案集團有關，警方已逮捕多名嫌犯，案件數近期已明顯減少。

針對非法攤販問題，科爾曼說明，目前執法重點集中於販售未檢驗食品、占道營業與無照販售等情形。警方除自行巡查，也與市清潔局聯合執法，近期已充公超過3萬件違規物品。盡管如此，部分違規者即使遭罰仍會重返街頭，相關問題需多部門持續合作處理。

市議員黃敏儀出席會議時表示，根據現行程序，若攤販累計接獲三張市政罰單且未依規定繳納或出庭應訊，警方可進一步開出刑事法庭傳票，「法律工具已經具備，問題在於資訊整合與執行落差，這部分我會協調市府加強配套。」

會中亦討論違規車輛與噪音問題。警方表示，母親節周末期間在大學點(College Point)一帶查獲非法車聚，當場沒收四輛裝有大型音響的車輛與三組音響設備，並開出多張罰單。警方強調將持續針對非法集會、改裝車與噪音加強執法。

另有居民反映，白石鎮(Whitestone)與布斯紀念大道(Booth Memorial Ave)一帶有房車(RV)與無牌車輛長期違停。警方回應，此類車輛多需重型拖吊車處理，目前已列入拖吊清單，將於例行作業中執行。

母親節 大學點 傳票

上一則

涉造假石棉報告 布碌崙86街遊民所遭勒令停工

下一則

痛失愛女後推動「行人優先」 譚佩恩獲選傑出女性
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

嚇阻犯罪 凱辛納公園加裝7監視器 少女遇襲案逮4嫌

嚇阻犯罪 凱辛納公園加裝7監視器 少女遇襲案逮4嫌
才說紐瓦克機場安全 運輸部長改妻子航班至紐約

才說紐瓦克機場安全 運輸部長改妻子航班至紐約
才說紐瓦克機場安全 運輸部長把妻航班改至拉瓜地亞起飛

才說紐瓦克機場安全 運輸部長把妻航班改至拉瓜地亞起飛
消費者哭了…美牛隻數量創近75年最低 今夏牛肉價格必飆

消費者哭了…美牛隻數量創近75年最低 今夏牛肉價格必飆

熱門新聞

川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋