109分局警民會 重大犯罪降18.9% 續查非法攤販

黃敏儀感謝109分局在查緝入室竊盜、擾民車聚與街頭違規等方面的努力。(記者尤昱程／攝影)

市警109分局日前舉辦警民會，公布今年重大犯罪率較去年同期下降18.9%。警方表示，非法攤販仍是社區主要投訴來源，年初至今已開出270張罰單、逮捕48人，並將與市清潔局持續取締。

市警109分局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，截至5月中，全區共記錄907件重大犯罪，較去年同期的1118件案件有所減少，與2022年相比則下降27%，過去28天內，犯罪數量比去年同期下降25%。他指出，今年初入室竊盜案件上升，多與外州作案集團有關，警方已逮捕多名嫌犯，案件數近期已明顯減少。

針對非法攤販問題，科爾曼說明，目前執法重點集中於販售未檢驗食品、占道營業與無照販售等情形。警方除自行巡查，也與市清潔局聯合執法，近期已充公超過3萬件違規物品。盡管如此，部分違規者即使遭罰仍會重返街頭，相關問題需多部門持續合作處理。

市議員黃敏儀出席會議時表示，根據現行程序，若攤販累計接獲三張市政罰單且未依規定繳納或出庭應訊，警方可進一步開出刑事法庭傳票 ，「法律工具已經具備，問題在於資訊整合與執行落差，這部分我會協調市府加強配套。」

會中亦討論違規車輛與噪音問題。警方表示，母親節 周末期間在大學點 (College Point)一帶查獲非法車聚，當場沒收四輛裝有大型音響的車輛與三組音響設備，並開出多張罰單。警方強調將持續針對非法集會、改裝車與噪音加強執法。

另有居民反映，白石鎮(Whitestone)與布斯紀念大道(Booth Memorial Ave)一帶有房車(RV)與無牌車輛長期違停。警方回應，此類車輛多需重型拖吊車處理，目前已列入拖吊清單，將於例行作業中執行。