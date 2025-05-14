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黃友興、趙榮光首獲匹配資金 民主黨初選或生變

記者尤昱程╱紐約報導
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黃友興說，「支持我的人很多我都不認識，除感謝外更要小心用每一分錢。」圖為他日前參與公開活動。(記者高雲兒╱攝影)
黃友興說，「支持我的人很多我都不認識，除感謝外更要小心用每一分錢。」圖為他日前參與公開活動。(記者高雲兒╱攝影)

距離6月初選還剩六周，皇后區兩名市議會參選人，第30選區的黃友興(Phil Wong)與第19選區的趙榮光(Benjamin Chou)，於13日獲得市競選財務委員會(Campaign Finance Board)公款匹配資金，或為選情帶來轉變。

黃友興本輪獲得13萬8130元匹配資金，是他競選以來首次取得補助，累計資金增至16萬1140元，一舉超越黨部背書的史明思(Dermot Smyth)與另一對手Paul Pogozelski，成為該選區民主黨內籌款最高者。

黃友興過去在籌款上表現平平，此次補助有望提升知名度與選區曝光度，改寫選戰格局。他受訪時表示，儘管起跑時間較晚，但目前尚未大量支出，資金將用於最後階段的宣傳與動員工作。

黃友興說，「我的對手去年9月、10月就開始活動，我起步較晚，但我也特別小心使用捐款，不會亂花一分錢，因為很多支持者我都不認識，我很感恩他們的信任。」他指出，接下來將集中資源製作傳單、挨家挨戶敲門拜票、電話催票，持續擴大接觸社區選民。

目前第30選區共有四位主要參選人，皆已獲得匹配資金，其中包含共和黨的瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)，她是目前全區獲得最多匹配資金的候選人。

第19選區方面，現任消防員的趙榮光也在本輪獲得其首筆配對資金，金額為8萬902元，使其總募款金額達1萬4153元，超越進步派對手卡盧索(Alexander Caruso)的6664元。趙營表示，此筆資金反映出基層民眾對其治安與生活議題立場的肯定。

下一輪匹配資金預定於30日(周五)發放，預料將成為初選進入倒數階段的關鍵節點。

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