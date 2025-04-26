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照護和關懷 大軍廣場「母愛紀念碑」亮相

記者顏潔恩╱紐約報導
「母愛紀念碑」近期在展望公園的大軍廣場亮相，頌揚來自身邊人的照護和關懷，對他們表達敬意和感激之情。(取自展望公園官網)
「母愛紀念碑」近期在展望公園的大軍廣場亮相，頌揚來自身邊人的照護和關懷，對他們表達敬意和感激之情。(取自展望公園官網)

一個新型的「母愛紀念碑」(Monuments to Motherhood)日前在布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)的大軍廣場(Grand Army Plaza)亮相，與一般的歷史紀念碑不同的是，該作品不涉及戰爭、政治或權力，而是民眾更普遍接觸到的東西，即是來自身邊人的照護和關懷。

這個設於大軍廣場入口處的「母愛紀念碑」，為藝術家兼社區活動家戈奇曼(Molly Gochman)創作的15呎高青銅雕塑，是她同名系列作品的一部分；雖以母愛命名，但她想廣泛地表達對所有從事護理、照護工作的人的敬意，他們的工作吃力不討好，但卻十分重要，該展覽將持續至2026年5月。

該雕塑採用碗、箔紙和保鮮膜等家居用品製成模型，戈奇曼表示，這些物品都是家務勞動和養育的象徵；而這座青銅雕塑還可以被時間的洗禮、以及遊客的碰觸而改變，當表面被接觸得愈多，雕塑的光澤就會愈發明顯，寓意著護理工作隨著長時間的進行，愈發展露偉大的光芒，應備受社會的讚揚。

「照護工作對所有人來說都是一座紀念碑，包括數百萬人擔任的父母、護士、兒童護理員、家庭保健助理等角色，他們每天都在提供護理服務，卻常不被認可」，戈奇曼表示，將這座雕塑帶到大軍廣場，這裡既是公眾紀念場所，又是民眾日常活動的地方，相信會引發大眾很深的共鳴。

據悉，該公眾展覽標誌著展望公園新一季活動的開始，隨著溫暖春日的到來，公園將舉辦一系列適合家庭參與的節目，以及即將到來的母親節慶祝活動；此外，「母愛的紀念碑」也紀念著新冠疫情爆發和封城五周年，讚揚前線英雄們的付出。

除此之外，藝術家也希望通過該作品，提醒大眾紐約的紀念碑景觀中女性代表性仍不足，目前紐約市一共有150座紀念歷史人物的公共雕像，其中只有八座描繪的是女性；但願未來能引發更多的重視，創造和展示更多以女性為啟發的紀念碑。

母親節 布碌崙 疫情

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