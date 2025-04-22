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紐約客談╱防災資金遭撤 社區更脆弱

紐約客談
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聯邦各項資金接連遭砍，全美防災基礎建設(BRIC)資金如今也概莫能外，今屆政府對於氣候變遷議題的態度及財政優先順序，多少也可見一斑。

美國各地近年來頻繁面臨颶風、野火、洪水等災害。全美防災基礎建設計畫強調因應氣候風險和韌性城市建設，雖說是屬於非緊急性預算，但計畫的重點，是助力弱勢社區做好基建的升級，讓這些本就資源不足的社區，在未來的極端天氣之下，也能夠更具備抵抗災害的長期能力。

在紐約，全美防災基礎建設這筆資金的撤除，也使得原編列給皇后區凱辛納走廊公園以及東可樂娜兩項總額逾9300萬元的防洪工程，恐怕再無法如期推進。

2021年艾妲颶風來襲時，冷鴻升一家三口，正是在這裡，因洪水溢入地下室喪命。這個曾經為一片水池、後被市政府填平的社區，歷來就為移民工薪家庭所居住，許多地產都處於低窪地區，在未來30年，根據統計，也有從嚴重(severe)到極端(extreme)的概率，都會受到洪水的侵襲。

公共紀錄顯示，艾妲颶風以後，房東在翌年掛牌出售了這棟冷鴻升一家曾居住的房產，在2024年8月最終以125萬元的價格，成交給了一位報住在賓州的華人。而這個街區，如今也有許多新住進來的租客，當他們被問到是否知道這裡的洪水歷史時，都搖了搖頭。

可悲，可歎。政府應該做的，不是使多年的規畫忽然中斷，使居民們再次面臨生命和財產的雙重風險，而是在保障基建的同時，也為這些本就脆弱的移民和居民，普及更多的氣候與洪水教育，也讓已經通過的州洪水披露法案，能夠更好地執行。

颶風 艾妲 移民

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