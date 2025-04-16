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紐約客談╱紐約市遏止人口外流 教育、治安是關鍵

紐約客談
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一項新報告指出，紐約市公校近年來學生報名就讀的人數大減，顯示有學童家庭人口外流的跡象；當試圖分析這些家庭離開的原因時，不難發現對於優質教育的追求、以及對治安下降的擔憂，是人口流失的原因之一，對城市領袖、決策者而言則是很重要的警示，想要留住家庭人口，紐約市的教育和治安都得改善。

這項統計調查了2022年9月至2023年12月間離開公校系統的1600個家庭，他們之中有學童轉入私立或特許學校、選擇在家上學，或是隨家人搬離紐約市；結果顯示，41%的家庭指想要更好的教育是他們離開公校的原因，而另一部分的40%大占比則是因為各種理由，選擇直接離開這座城市。

進一步調查顯示，在搬離的家庭之中，有一半將「對學校的擔憂」列為離開的五大原因之一，近三分之二的人則表示，正在尋找更好的環境養家糊口，其他的原因則包括想要找更大的房源、擔心社區犯罪等等。

紐約市人口的流失，很多人歸咎於新冠疫情的爆發，但實則在那之前的2019年，數據便顯示公校的入學率持續降低；而談及校園治安問題，就不得不提班森賀201初中的華生遭霸凌事件、以及後續的中東裔家庭上門報復案，單是從這一事件來看，就能看得出紐約市校園安全的鬆散。

要挽救公校入學率，紐約市的領袖不單要從教育下手，更要從人身安全上提供家庭最基本的保障；面對不盡人意的環境，有條件的家庭早已離開，但對於沒有其他選擇的家庭，咬緊牙根留下是唯一的出路，而紐約市府應該做的是雙重改善教育和治安條件，不辜負這些家庭的期望。

紐約市 公校 疫情

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