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紐約上州小飛機又失事 至少一死

記者許君達╱紐約報導
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在觀光直升機解體墜落哈德遜河的悲劇10日發生後，紐約航空安全兩天後再次拉響警報。一架小型私人飛機12日在距離紐約市約120哩的上州地區墜毀，至少一人死亡。鑒於今年有多起致命航空事故，凸顯空中管制專業人員缺乏，紐約皇后區的沃恩學院(Vaughn College)即將開設空管人才快速培訓項目，解決燃眉之急。

根據聯邦航空管理局(FAA)的通報，一架三菱(Mitsubishi)MU-2B-40型號的小型飛機搭載兩名乘客，12日中午從紐約州威徹斯特郡(Westchester)機場起飛，預計飛往紐約州哥倫比亞郡(Columbia)機場，在即將降落前，墜毀於哥倫比亞郡科佩克(Copake)附近的鄉間。

哥倫比亞郡副警長薩爾瓦托雷(Jacqueline Salvatore)在記者會上表示，失事飛機沒有撞到地面建築，但由於陰雨和泥濘，救援人員難以迅速進入墜機地點。根據目前的官方說法，至少有一人在這起事故中遇難，事故原因尚待調查。

另據報導，紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)身邊的消息人士透露，針對空中管制人才流失嚴重導致空難頻發的問題，紐約沃恩學院的空中管制員快速培訓項目已獲得聯邦批准。

沃恩學院位於皇后區拉瓜地亞機場旁的東艾姆赫斯特(East Elmhurst)，以航空技術和飛行管理為主要培訓學科。即將新開的培訓計畫將側重於機場塔台指揮和空中交通管制方面的專門人才，校方將與位於長島的空中管制中心TRACON(N90)合作，為學生提供最貼近一線指揮崗位的實習機會，TRACON負責紐約甘迺迪和拉瓜地亞兩大機場的進近航路指揮，同時也管理長島等地數十個區域機場的飛行航路，是全美空域最繁忙的管制設施之一。

數據顯示，沃恩學院畢業生的就業率為95%，其中78%的畢業生能夠從事與所學技能專業對口的工作，現任皇后區長理查茲(Donovan Richards)也是該校校友。

紐約州 皇后區 長島

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