世報攜味全母親節繪畫賽4/16截稿

「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽徵稿中，將於4月16日截稿。(主辦方提供)

世界日報 與美國味全再次攜手舉辦一場創意母親節 繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童一同參與。本次比賽的主題是「給媽媽做一道菜 Make a Dish for Mom」，通過溫馨節日活動激發孩子感恩之心，引導他們用繪畫的方式表達對母親的愛意。

本次比賽將繼續採用線上評選方式，分為初選和決選兩個階段。初選由三位評審獨立作業，決選採用視訊會議軟體進行。比賽評審分別是：林怡伶、謝高元、詹子瑩。三位評審將秉持公正客觀原則，以嚴謹的評判標準對參賽作品進行多維度審視，最終甄選出脫穎之作。

比賽分為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿十四歲)和青少年組(十四歲至未滿十九歲)。參賽者需以繪畫紙(限11英寸×14英寸，橫豎構圖皆可)設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系統(weichuan.wjwebsite.com)，投稿截止日期為2025年4月16日(周三)。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在16日前將作品郵寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357)。

為表彰優秀的參賽選手，主辦單位將提供豐富的獎金、獎狀和獎牌，總獎金高達3900元！評選結果及優勝作品將於5月初在世界日報、世界新聞網 以及官方Facebook粉絲專頁發表，敬請密切關注比賽最新消息。欲了解更多詳情，請參考比賽報名網站weichuan.wjwebsite.com或撥打電話718-746-8889分機213洽詢。