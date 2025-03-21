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紐約客談╱移民不應是沈默的大多數

紐約客談
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從最早的歐洲移民，到後來來自亞洲、拉美、非洲的數百萬人，紐約市的活力與多元文化皆源於移民的貢獻。然而，在這個由移民支撐的都市，非公民卻始終無法在地方選舉中投下自己的一票。

2021年，市議會通過法案，試圖讓80萬名非公民在市長、市議員等地方選舉中投票。這項法案原本有望改變紐約的政治版圖，讓更多移民發聲，讓市府的施政更貼近這座城市的真實民意。然而，共和黨人迅速提起訴訟，最終州法院裁定該法案違憲。

共和黨人以非公民投票會「稀釋公民的選舉權」為由反對。但這項法案並未涉及州級和全國的選舉，僅僅關乎市級。2020年人口普查顯示，紐約市移民占近四成。而當投票權成為了少數人的特權，又如何體現真正的民意？

在川普勢力捲土重來、美國政治風向右轉的背景下，移民議題正受到前所未有的壓力。各州紛紛推出更嚴格的投票限制法案，移民政策也面臨收緊趨勢。法院的裁決無疑讓這場運動遭遇挫折，非公民的投票權恐怕在未來很長一段時間內都難以實現。

即便如此，民主的歷程本就曲折，移民的政治參與也仍有許多方式推進。首先就擺脫當前的政治冷感，更熱情地參與地方選舉，支持那些願意為移民權益發聲的候選人；同時，透過請願、倡議、社區組織，讓這項議題繼續受到關注。在舊金山，非公民已經可以參與學校董事會的投票，紐約也可以從一些小的投票權開始試水。

移民不應該是旁觀者，紐約市屬於每一個為它付出的人，而民主的價值，就在於讓每一個人的聲音都能被聽見。

移民 投票 紐約市

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