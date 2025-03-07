紐約客談／紐約地鐵改革 仍面臨諸多挑戰

紐約地鐵 作為全球最繁忙的地鐵系統之一，長期以來承受著龐大的客流壓力。近年來，大都會運輸署(MTA )推出一系列改革措施，然而，這些改革究竟在哪些方面真正惠及了市民和通勤族呢？

過去，連接曼哈頓 與法拉盛的7號線通道狀況堪憂，乘客經常抱怨擁擠和延誤。不過，近期的拓寬工程和車站磁磚、照明等設施的翻新，終於讓這條繁忙路線的服務品質有所提升。

同樣，歷時數十年的第二大道地鐵項目，終於在曼哈頓東區投入使用，為通勤族提供新的選擇。然而這些改善是否能持續，仍取決於未來的維護和資金投入，尤其老舊的變電箱導致的數起停駛事故，也是值得關注的焦點。

此外，地鐵信號系統自1930年以來未曾大幅升級，導致頻繁的延誤。隨著科技的進步，MTA開始引入即時列車資訊和行車輔助系統，諸多新型列車也都引入全新系統，也多多少少改善了乘客的搭乘體驗。

所有的改變當中，對民眾來說最為重要的非「安全」莫屬。過去一年，地鐵系統內發生多起駭人聽聞的犯罪事件，乘客墜軌、暴力衝突，族繁不及備載，都讓通勤族感到不安，甚至出現安全守則以求自保。MTA雖增加警察和國民兵的巡邏頻率，並在部分車站安裝防護門，短期內可能有效提升安全感，但長遠而言，仍需從根本上解決犯罪問題。

但近期最為人詬病，就屬在閘門加裝尖刺的新舉措，先不說到底能不能改善逃票，光是遊民站在緊急出口幫忙開門賺取小費的行為，就足夠「破解」這道不知道花了多少錢的門。總歸來說，地鐵改革在某些方面取得進展，但在安全、品質和基礎設施現代化等方面，仍面臨諸多挑戰。作為市民和通勤族，我們期待看到更多具體且持久的改變，讓這條使用超過百年的命脈再次注入活力。