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紐約海港博物館 新展「航海之城」開幕

記者曹馨元／紐約報導
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鄰近曼哈頓華埠的紐約海港博物館為新展「航海之城」舉行揭幕儀式。左二為海港博物館主席布維爾(Jonathan Boulware)，中為紐約市文化局長康柏(Laurie Cumbo)。(記者曹馨元╱攝影)
鄰近曼哈頓華埠的紐約海港博物館為新展「航海之城」舉行揭幕儀式。左二為海港博物館主席布維爾(Jonathan Boulware)，中為紐約市文化局長康柏(Laurie Cumbo)。(記者曹馨元╱攝影)

日前鄰近曼哈頓華埠的紐約海港博物館(Seaport Museum)為新展「航海之城(Maritime City)」舉行揭幕儀式；此次展覽籌備已久，通過540件藏品展現這座世界金融、文化之都是如何從海港源起，以及航海業如何促成了多樣化的紐約。展覽將於12日(周三)開始。

海港博物館主席布維爾(Jonathan Boulware)介紹，紐約之所以能成為如今全球矚目的都市，是因為天然海港為航運交通提供了便利條件，「從運輸角度、經濟角度來看，紐約的起源都是航海」；因此，儘管海港博物館的建成源於想要記錄紐約航海業的初心，但因紐約歷史紮根於海洋，「最後，我們建成的博物館就是有關這座城市的博物館」。

參與開幕儀式的紐約市文化局長康柏(Laurie Cumbo)表示，紐約的海港不僅是貨物往來的中心，也是無數移民所抵達的第一站，因此，紐約航海業的歷史也是這座城市如何成為多元化大都市的歷史；「在如今的政治氣候下，如果你真的要做具有革命性的事，那就是教導人們這個國家的歷史、教導人們多元化是如何而來的」，康柏指出，航海業是文化多元性的見證。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，在美華人的移民史也源於水路，「我們幾百年前就通過航海來到這裡了」；他認為，通過更好地普及紐約航海業歷史，也能讓更多人意識到，「我們華人早就扎根在這裡了」。而布維爾也強調，海港博物館是包容所有文化、歡迎所有人的場地，今後，也會在此舉辦春節慶典等來自各文化的慶祝活動。

本次「航海之城」展覽共展出540個物件，並跨越三層樓；展覽將於3月12日正式開始，讀者可通過官網了解更多信息及購票https://shorturl.at/8OGOP。

此次展覽籌備已久，通過540件藏品展現這座世界金融、文化之都是如何從海港源起。(...
此次展覽籌備已久，通過540件藏品展現這座世界金融、文化之都是如何從海港源起。(記者曹馨元╱攝影)

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