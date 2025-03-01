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歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

空軍、眷村子弟聯合迎春宴齊聚 展現凝聚力

記者高雲兒╱紐約報導
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中華眷村文化傳承協會及榮光會、美東空軍子弟聯誼會日前舉辦2025迎春宴。(主辦方提供)
中華眷村文化傳承協會及榮光會、美東空軍子弟聯誼會日前舉辦2025迎春宴。(主辦方提供)

中華眷村文化傳承協會及榮光會、美東空軍子弟聯誼會日前聯合舉辦2025迎春宴，歡聚一堂共慶新春。當日，眾多空軍子弟及眷村子弟熱情參與，貴賓雲集，現場氣氛熱烈而溫馨。

活動中，中華眷村文化傳承協會與榮光會會長叢國柱致詞，回顧過去一年的豐富活動。他表示，自2024年10月榮光會復會及中華眷村文化協會成立以來，已舉辦多項活動，如成立大會、10月中國國慶遊行、眷村菜教學等。其中最重要的活動之一是在紐約機場迎接中華民國立法院院長韓國瑜訪美，參加美國前總統川普的活動。此外，紐約地區僅眷村文化協會與榮光會代表美東僑界，前往華府參加韓國瑜及立法委員的歡迎餐會，展現出強烈的社團凝聚力與影響力。

中華眷村文化傳承協會發起人之一的丁楷表示，協會計畫於今年3月22日組20人前往台北，參加由中華眷村文化發展總會主辦的首次眷村國際大會。本次大會將涵蓋台灣台北、台中、高雄等地，中國大陸上海，以及美國東西岸、馬來西亞等多個地區，屆時將匯聚全球眷村文化的代表，有興趣參與的會員可報名。

美東空軍子弟聯誼會會長黃湘瑞，希望藉由這次迎春宴，促進彼此聯繫，延續眷村文化與空軍子弟情誼，共同迎接充滿希望的新一年。

韓國瑜 中華民國 華府

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