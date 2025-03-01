空軍、眷村子弟聯合迎春宴齊聚 展現凝聚力

中華眷村文化傳承協會及榮光會、美東空軍子弟聯誼會日前舉辦2025迎春宴。(主辦方提供)

中華眷村文化傳承協會及榮光會、美東空軍子弟聯誼會日前聯合舉辦2025迎春宴，歡聚一堂共慶新春。當日，眾多空軍子弟及眷村子弟熱情參與，貴賓雲集，現場氣氛熱烈而溫馨。

活動中，中華眷村文化傳承協會與榮光會會長叢國柱致詞，回顧過去一年的豐富活動。他表示，自2024年10月榮光會復會及中華眷村文化協會成立以來，已舉辦多項活動，如成立大會、10月中國國慶遊行、眷村菜教學等。其中最重要的活動之一是在紐約機場迎接中華民國 立法院院長韓國瑜 訪美，參加美國前總統川普的活動。此外，紐約地區僅眷村文化協會與榮光會代表美東僑界，前往華府 參加韓國瑜及立法委員的歡迎餐會，展現出強烈的社團凝聚力與影響力。

中華眷村文化傳承協會發起人之一的丁楷表示，協會計畫於今年3月22日組20人前往台北，參加由中華眷村文化發展總會主辦的首次眷村國際大會。本次大會將涵蓋台灣台北、台中、高雄等地，中國大陸上海，以及美國東西岸、馬來西亞等多個地區，屆時將匯聚全球眷村文化的代表，有興趣參與的會員可報名。

美東空軍子弟聯誼會會長黃湘瑞，希望藉由這次迎春宴，促進彼此聯繫，延續眷村文化與空軍子弟情誼，共同迎接充滿希望的新一年。