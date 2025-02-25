紐約客談╱面對種族歧視 忍氣吞聲下下策
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥倫比亞大學一名中國學生在遭到疑似種族歧視事件後於社群媒體小紅書上發帖，尋求網友的幫助。出乎他意料的是，有多個同校同學私訊他，表示自己也曾遭遇惡劣的歧視事件，雖有向學校反應，但最終卻不了了之。
一名私訊他的中國同學表示，自己在哥大宿舍的房間門口曾被人反覆丟棄大量垃圾；在持續一段時間後，該學生上報學校，但學校僅回覆「已收到您的投訴」，就再無下文。該名同學在與同宿舍鄰居的交談中提及此事，鄰居為此感到憤慨，並提出將為他在宿舍群組裡發聲。事實證明，在這名熱心鄰居發聲後，丟垃圾行為便戛然而止，該中國同學也再沒受過此類困擾。
誠然，生活中各種瑣事、事業、學業都有可能占據我們的精力，並不是每一個人都有耐心、有心力來為自己伸張正義；但歧視並不會因為受害者的沉默而消失，在一次次的「息事寧人」中，華裔的尊嚴與權益也會一點點被侵蝕。
在這名中國學生被歧視的事件中，他的包裹被貼上了畫有冰淇凌的紙條。「冰淇凌」或「Bing Chilling」這一網路迷因來自於摔角巨星希南(John Cena)用中文拍的影片「早上好，中國現在我有冰淇淋」。美國網友認為，希南反覆用中文說到的「冰淇凌」聽起來像英文的「Bing Chilling」。此後，這一詞常用於嘲諷華裔及亞裔的語境；面對亞洲學生、亞洲名人等帖子，網友都以「Bing Chilling」回覆。
多名學者曾分析，在新冠疫情期間，有很多包含潛在歧視訊息的內容以幽默的方式呈現，「冰淇凌」就是其中一個例子。在美國這樣以多元著稱的文化中，若仍以刻板印象描述一個族裔，看似無害的迷因也會助長種族歧視。
上一則
男跨區入室偷4商家 皇后大道附近犯案連6起
下一則
FB留言