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市青少年暑期帶薪實習項目本周截止 提供數萬工作機會

記者曹馨元╱紐約報導
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SYEP項目參與者參觀網約車公司Lyft，了解並體驗電動汽車。(取自DYCD官方X)
SYEP項目參與者參觀網約車公司Lyft，了解並體驗電動汽車。(取自DYCD官方X)

每年夏天，許多學生都希望能找一份安全可靠的暑期實習工作，賺取薪水的同時也為自己積累更多工作經驗。紐約市府的「青少年暑期工作項目」(Summer Youth Employment Program, SYEP)則旨在幫助青少年在社區、公司和政府等部門進行暑期實習，探索自己的興趣領域；該項目今年的申請將於2月28日(周五)截止。

「青少年暑期工作項目」由市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development, DYCD)主辦，為14至24歲的紐約市青少年，提供從7月到8月為期六周的工作機會。參與者可選擇三個自己感興趣的行業以及三家想要合作的機構。

項目的工作安排和薪酬將根據參與者的年齡而定。16歲及以上的青少年每周可工作25小時，時薪為17元。16歲以下的參與者預計每周將工作12至13小時，並收穫一定金額的助學金。

市青少年與社區發展局表示，去年共有來自金融、時尚、慈善、技術、藝術、工程、醫療、法律、房地產、運輸、廣告、媒體、零售等行業的機構和公司加入項目，服務紐約市青少年共10萬名，且參與者的滿意率高達93%。

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，自暑期工作項目在紐約啟動，商改區每年都會招收一定學生，「對學生自己，和對華埠社區都很有好處。」

陳作舟說，參與項目的青少年每年都在夏天最熱的時候走街串巷、做民意調查，「實在很辛苦」；但商改區也會為他們帶來電影放映、博物館參觀等難得的體驗。而對於華埠，則通過這樣的機會培養了更多希望能服務社區的下一代，「這些學生都會對社區有感情，很多人都回來做義工。」

申請過程無需提交父母收入文件，但申請者必須具有在美國合法工作的資格。感興趣的青少年或家長，可瀏覽以下網址進行申請：application.nycsyep.com。

華埠 紐約市 商改區

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