相聲泰斗常寶霆 登林肯中心國際名人錄 經典重現

常寶霆的女兒常貴瑞媤(左)在「研究相聲泰斗常寶霆藝術生涯」研討會上發言。(主辦方提供)

紐約林肯中心日前舉辦「研究相聲泰斗常寶霆藝術生涯」研討會，慶祝相聲藝術界傳奇人物常寶霆的藝術成就獲得國際認可；他的名字被載入林肯中心的國際頂級藝術家名人錄內，這一殊榮成為相聲藝術邁向世界的重要里程碑。

據介紹，常寶霆藝名三蘑菇，1930年生於北京，四歲起便隨父親和大哥學藝，苦練相聲技巧；八歲首次登台便一舉成名，直至80歲最後一次演出，其藝術生涯跨越了75載春秋。此外，常寶霆是中國首位國家級相聲非物質文化遺產的傳承人，是榮獲中國曲藝牡丹獎終身成就獎，並享受國務院 津貼殊榮的藝術家，也是新中國曲藝事業的重要奠基人之一。

常寶霆也是一位在美中文化交流進程中作出卓越貢獻的藝術家，早在1987年，他率領演出團赴美演出，受到海外華人 及國際觀眾的歡迎，他和演出團的精彩表演當時獲多家媒體的報導和讚譽。

此次活動中，常寶霆的女兒常貴瑞媤受邀出席，回顧了父親的藝術生涯，分享其對相聲的熱愛與貢獻，活動現場也播映常寶霆代表作「賣布頭」的經典片段，台下掌聲雷動；常貴瑞媤隨後親自表演了父親傳授的「雞蛋 魔術」，令觀眾驚嘆不已，她也指出，相聲作為一種獨特的表演藝術，跨越了文化界線，讓國際觀眾領略到中華傳統幽默的魅力。