無證移民應對ICE 倡議團體教戰

隨著川普政府加大無證移民執法力道，紐約市數個倡議團體也透過講座與線上分享，教導非公民民眾若遇到移民和海關執法局(ICE)該如何應對。(美聯社)

針對川普政府加大無證移民 執法力道，以及紐約市長亞當斯 (Eric Adams)有意配合聯邦限縮移民政策，紐約市數個倡議團體近日透過講座與線上分享，教導非公民若遇到移民和海關執法局(ICE )該如何應對。他們表示，不論是否有合法身分，非公民都可能因為某些行為而被驅逐，近幾個月ICE也在加強交通盤查。

法律援助協會(Legal Aid Society)代表表示，許多個人與家庭因聯邦執法力度變大，恐懼而不敢尋求庇護、醫療服務或是其他救命資源，這也破壞了市政工作人員與服務對象建立信任，甚至可能危及公共健康和安全。紐約工人家庭黨(WFP)也譴責亞當斯試圖恐嚇市政人員，迫使他們為ICE敞開學校和醫院大門，「背叛了移民社區。」

法律援助協會律師沙菲奎拉(Hasan Shafiqullah)則指出，「任何不是美國公民的人都可能面臨風險，不論是否有合法身分，都可能因為某些行為而被驅逐」。

他補充，現在不只是刑事定罪的人會被鎖定，任何人都可能成為目標。近幾個月，ICE更頻繁現身，加強交通攔查。他表示，民眾「有權提出問題或是保持緘默」。當市民出現在公共場所被盤查，可以詢問對方是否可以離開，若執法人員表示「沒有被逮捕」則可離開，不需要回答問題或是提供基本資料。

此外，他也提到，ICE官員不得在未持有簽核逮捕令時進入私人住宅，民眾被移民官員攔下，除可保持緘默外，也無須出示移民文件，若被逮捕也可要求律師協助及聯繫領事館。

他另提到「加速驅離」(expedited removal)可能會影響個人的法律權利。他表示，這種情況通常適用在邊境附近被發現、有遞解令在身、犯下欺詐或是謊稱為美國公民的人，可能會在未經法官審理下直接被遣返。他提醒民眾，應學習了解自己的權利，並知道司法逮捕令與行政命令之間的區別，並與當地的移民權益組織合作提高認知。