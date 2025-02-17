我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

華女搭7號線地鐵手機被搶 2嫌在逃

記者尤昱程／紐約報導
一名華裔女子在搭乘七號線地鐵往法拉盛方向時﹑在皇后區廣場地鐵站被兩名西語裔男子搶走手機。(記者尤昱程╱攝影)
一名華裔女子在搭乘七號線地鐵往法拉盛方向時﹑在皇后區廣場地鐵站被兩名西語裔男子搶走手機。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區7號線地鐵近日前發生一起搶劫案件，一名華裔女子在搭乘地鐵途中，手機突被兩名男子從手中搶走並迅速往車廂外逃跑。目前嫌犯仍在逃，警方呼籲公眾提供線索。

警方表示，此案件發生於14日晚間6時30分左右，受害者陳女士搭乘7號線地鐵往法拉盛方向，當列車停靠在皇后區廣場(Queensboro Plaza)地鐵站時，兩名西語裔男子突然搶走其手中的手機並逃出車廂。受害者隨即追出地鐵站，一路追趕到大馬路上，仍未能追回手機。

陳女士表示，當時有一名同車男性乘客也出手相助，一同追趕嫌犯，但最終未能成功攔截對方。該名熱心乘客協助受害者報警，隨後警察趕至現場並陪同受害者至地鐵站調閱監視器。監視器畫面清楚顯示兩名嫌犯的樣貌，但由於此案發生於地鐵車廂內，根據管轄規定，案件需由市警捷運20區(Transit District 20)接手調查。受害者對此表示無奈，並指出當時地鐵站內未見任何警力。

陳女士說，兩名嫌犯年輕，行動十分熟練，顯然不是首次犯案。事後，受害者使用手機定位功能追蹤，發現手機定位顯示在曼哈頓，並聽聞警方研判嫌犯可能來自曼哈頓的某庇護所。

陳女士表示，當時車廂內不少乘客都在使用手機，卻唯獨自己成為目標，她對此感到疑惑。她原本只需再搭乘三站便可到達目的地，卻不幸遇上搶劫，所幸身體未受到傷害。

警方表示兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 皇后區 曼哈頓

上一則

貝賽民宅凌晨傳火警 3人喪生

下一則

一度露宿法拉盛 上海大爺回中國去世
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MTA設新擋板防逃票 華埠旁地鐵站試點

MTA設新擋板防逃票 華埠旁地鐵站試點
佛州失蹤女 地鐵上分娩「W寶寶」

佛州失蹤女 地鐵上分娩「W寶寶」
MTA防逃票設新擋板 華埠旁這些地鐵站試行

MTA防逃票設新擋板 華埠旁這些地鐵站試行
紐約喜迎「Ｗ寶寶」她在地鐵產下女嬰

紐約喜迎「Ｗ寶寶」她在地鐵產下女嬰

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉