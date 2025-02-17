華女搭7號線地鐵手機被搶 2嫌在逃

一名華裔女子在搭乘七號線地鐵往法拉盛方向時﹑在皇后區廣場地鐵站被兩名西語裔男子搶走手機。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 7號線地鐵近日前發生一起搶劫案件，一名華裔女子在搭乘地鐵途中，手機突被兩名男子從手中搶走並迅速往車廂外逃跑。目前嫌犯仍在逃，警方呼籲公眾提供線索。

警方表示，此案件發生於14日晚間6時30分左右，受害者陳女士搭乘7號線地鐵往法拉盛方向，當列車停靠在皇后區廣場(Queensboro Plaza)地鐵站 時，兩名西語裔男子突然搶走其手中的手機並逃出車廂。受害者隨即追出地鐵站，一路追趕到大馬路上，仍未能追回手機。

陳女士表示，當時有一名同車男性乘客也出手相助，一同追趕嫌犯，但最終未能成功攔截對方。該名熱心乘客協助受害者報警，隨後警察趕至現場並陪同受害者至地鐵站調閱監視器。監視器畫面清楚顯示兩名嫌犯的樣貌，但由於此案發生於地鐵車廂內，根據管轄規定，案件需由市警捷運20區(Transit District 20)接手調查。受害者對此表示無奈，並指出當時地鐵站內未見任何警力。

陳女士說，兩名嫌犯年輕，行動十分熟練，顯然不是首次犯案。事後，受害者使用手機定位功能追蹤，發現手機定位顯示在曼哈頓 ，並聽聞警方研判嫌犯可能來自曼哈頓的某庇護所。

陳女士表示，當時車廂內不少乘客都在使用手機，卻唯獨自己成為目標，她對此感到疑惑。她原本只需再搭乘三站便可到達目的地，卻不幸遇上搶劫，所幸身體未受到傷害。

警方表示兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。