紐約州推新法 防範線上戀愛詐騙

州消費者保護廳日前發出提醒，呼籲民眾提高警惕，防範戀愛詐騙。(美聯社)

州消費者保護廳(Department of State's Division of Consumer Protection)日前發出提醒，呼籲民眾提高警惕，防範戀愛詐騙。該廳指出，為了進一步保障消費者權益，本月19日將有一項新法律生效，規定線上約會平台需提醒用戶是否曾與封鎖帳號互動，選擇刪除個人帳號時，平台也應將其個人資料完全刪除，以防個資濫用。

戀愛詐騙通常是詐騙分子偽裝成有意發展關係的人，在獲取信任後詐取金錢或個資，任何人都可能成為受害者，尤其是年長者、喪偶者或剛離婚者。就在2024年，紐約州 民眾因戀愛詐騙損失超過2500萬元，許多詐騙分子透過社群媒體 、約會網站甚至通訊應用程式，尋找目標。

19日即將生效的新法律專注於打擊線上約會詐騙，要求平台通知用戶是否曾與被封鎖的帳號互動，並確保終止帳號後刪除其個人資料。保護廳指出，戀愛詐騙者通常塑造完美的虛擬身分，通過盜用照片、運用AI技術製造假影像來騙取信任。

詐騙者通常花費數周甚至數月來培養關係，表現出極大關心，然後開始索錢。他們常以緊急醫療費用、投資 機會、還債或機票費為由請求匯款，初期可能只是小額金錢，隨著關係深入，要求的數額不斷增加。

聯邦調查局(FBI)也發現，許多詐騙分子會誘導受害者投資加密貨幣，向他們推薦虛假的投資平台，令人誤以為獲得高額回報。當受害者試圖提取資金時才發現錢被騙走，更嚴重的是，部分詐騙者甚至利用受害者的資金洗錢，讓受害者無意間涉及非法交易，面臨法律風險。

避免戀愛詐騙的方法包括保持警惕，勿向陌生人匯款或提供個人資訊，即使對方的理由聽起來可信，也應謹慎判斷，特別是自稱在海外工作的美國公民；再來應盡早與對方視訊通話，並在網路上查證對方的資訊，確保身分真實。

當事者也應調整社群媒體的隱私設定，減少個資曝光，而在戀愛過程應與親友分享，聽取客觀建議。如懷疑遭遇詐騙，受害者應立即向執法機構或消費者保護機構報告，以防更多人受害。