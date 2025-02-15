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紐約客談╱ 無論貪腐與否 亞當斯已失民心

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約市亞當斯以配合川普移民執法為籌碼，換取撤銷對其的貪腐案訴訟，已讓紐約客篤定他決心出賣紐約市；但撇去貪腐案的調查與指控，就亞當斯三年多的政績而言，曾在2021年投票給他的選民也不埋單，亞當斯如今在各個族裔群體的選民中，可謂早已丟失民意。

在亞當斯還是布碌崙區長時，便很會利用各種話術和手段拉攏人心；面對挺警人士，他強調自己曾是紐約市警，面對少數族裔，他側重談反種族仇恨、促進平權政策，面對華人，他承諾建牌樓以示認可華人在美國作出的貢獻。

就任市長三年多，投資牌樓建設的華人始終看不見成品，等到的是亞當斯身邊包括華人在內的親信，一個個深陷貪腐指控中；牌樓事件外加市府選在華人商業區建遊民所，這些是亞當斯流失華人支持者的最主要原因。

而在布碌崙中部、皇后區東南部，這些在2021年大量將票投給亞當斯的非洲裔選民，反映就算沒有貪腐指控，亞當斯市府的管理也令人失望；地鐵治安、遊民問題、移民政策的應對，都是他們提出對亞當斯最不滿意的方面，2025年市長選舉，絕對不會再給予支持。

此外，向來政治投票力量大的猶太裔社區，是民選官員最不敢冒犯的群體，但隨著市府提出在猶太人多的波羅園建遊民所後，相信會引來強烈反彈，猶太人無疑也會從選票上發聲。最後，在深藍的紐約州被看作和川普是同一陣營，且被冠上「出賣紐約市的市長」的稱號，亞當斯也得不到民主黨人的支持了。

或許他早已察覺自己有多麼不被人待見，如今與其尋求再次連任，更想從犯罪指控中全身而退罷了。

亞當斯 華人 紐約市

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