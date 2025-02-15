北美藏族同鄉會 舉辦西藏圖片展 分享壯麗風光

北美藏族同鄉會日前在法拉盛舉辦了一場展現中國西藏壯美風光與深厚文化的圖片展，並反映其現代化的發展進程。(記者高雲兒╱攝影)

北美藏族同鄉會日前在法拉盛 舉辦了一場別具意義的圖片展，生動展現中國西藏的壯美風光與深厚文化，並反映其現代化發展進程。此次展覽吸引了數百名嘉賓，包括中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、市府辦公室社區事務處副處長顧雅明、州眾議員 金兌錫代表羅嫚，以及社區僑領與民眾參與。活動期間，羅嫚代表金兌錫向北美藏族同鄉會頒發嘉獎狀，表彰推廣西藏文化作出的貢獻。

北美藏族同鄉會會長德清活佛在致辭中介紹了圖片展的內容，他表示，去年該會成員親赴西藏實地考察，親眼見證西藏的自然美景及現代化變遷，故決定透過展覽，與西方觀眾及紐約華裔 社群分享西藏的壯麗風景與獨特人文，讓公眾更全面了解真實的西藏。

適逢北美藏族同鄉會成立14周年，德清活佛表示，本次展覽為該會舉辦的第三屆西藏圖片展，旨在展示西藏豐富的歷史文化與當代發展，體現傳統與現代的和諧共存。他強調，希望透過這樣的文化活動，增進不同族群對西藏的認識與理解。