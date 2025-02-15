北美藏族同鄉會 舉辦西藏圖片展 分享壯麗風光
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北美藏族同鄉會日前在法拉盛舉辦了一場別具意義的圖片展，生動展現中國西藏的壯美風光與深厚文化，並反映其現代化發展進程。此次展覽吸引了數百名嘉賓，包括中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、市府辦公室社區事務處副處長顧雅明、州眾議員金兌錫代表羅嫚，以及社區僑領與民眾參與。活動期間，羅嫚代表金兌錫向北美藏族同鄉會頒發嘉獎狀，表彰推廣西藏文化作出的貢獻。
北美藏族同鄉會會長德清活佛在致辭中介紹了圖片展的內容，他表示，去年該會成員親赴西藏實地考察，親眼見證西藏的自然美景及現代化變遷，故決定透過展覽，與西方觀眾及紐約華裔社群分享西藏的壯麗風景與獨特人文，讓公眾更全面了解真實的西藏。
適逢北美藏族同鄉會成立14周年，德清活佛表示，本次展覽為該會舉辦的第三屆西藏圖片展，旨在展示西藏豐富的歷史文化與當代發展，體現傳統與現代的和諧共存。他強調，希望透過這樣的文化活動，增進不同族群對西藏的認識與理解。
馬蕭蕭在活動中對圖片展的舉辦表示肯定。他指出，西藏擁有獨特的自然景觀與深厚的文化底蘊，在過去70多年裡發生翻天覆地的變化。此次展覽透過珍貴影像，真實呈現新時代西藏的發展成就，他誠摯邀請更多人，尤其是旅美藏族同胞及美國朋友親自到西藏及中國其他地區走訪，體驗當地發展，將所見所聞分享給身邊朋友。
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