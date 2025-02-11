紐約客談╱中國挑戰來襲 美國當自強

在美中兩國互相對抗、互不信任的大背景下，獲得了市場認可的中國AI 服務商DeepSeek 在美被禁，應該只是時間問題。

DeepSeek使用方便、功能強大、價格低廉，剛一問世就對「根正苗紅」的美國產品ChatGPT構成了挑戰之勢。置於先驅者OpenAI指控DeepSeek「蒸餾」自家數據和模型的指控，我們外行也無法評斷到底誰有理，只能根據錢包的厚度和使用的體驗去選擇更適合自己的。

美國政府對於DeepSeek，或者TikTok 的安全疑慮是有道理的。畢竟中國公司無論是否自願，都無法拒絕中國政府的要求，他們掌握的海量數據、技術和算力資源如果有朝一日被用來攻擊美國，後果不堪設想。此外，專業人士早已無數次警告，無論是DeepSeek還是TikTok，抑或小紅書和微信，其利用市場力量將中國當局所喜歡的資訊審查和大外宣輸送到防火牆外，遠比我們想像的成功。

然而，一刀切地禁掉也不現實。且不論美國法律對於言論自由的保護，即使僅從自由市場競爭的意識形態角度看，「打不過就禁」也是不講武德的行為。何況，從馬斯克手下謠言滿天飛的X到一眾陰謀論自媒體，美國自己頭上的蝨子已經夠多了，把一切歸咎於於DeepSeek或TikTok，也的確不那麼公平。

既然封鎖無法完全堵住中國的技術進步，美國現在能做的，只能是加速自我修煉，力爭比對手更快一步。問題是，當局者有心力去做這件事嗎？行業對「人」的需求，請問有誰真的去思考如何吸引更多技術人才到美國創造價值？AI產業的發展無可限量，面對百家爭鳴，就要看誰速度夠快，才能成為新一代霸主了。