曼哈頓再現仇亞犯罪 地鐵站內襲擊、侮辱 警通緝1女嫌

一白人女性涉嫌在曼哈頓地鐵內對亞裔女性進行仇恨襲擊，現遭警方通緝。(市警提供)

紐約市警正在通緝一名涉嫌仇恨犯罪的女性嫌犯，監控顯示，此人今年1月在曼哈頓地鐵站 內襲擊並侮辱亞裔 。

根據警方通報，嫌犯1月16日晚間8時許，在地鐵1號線列車中接近一名54歲女性，向她發表仇亞言論，後還伸手推搡受害人的頭部。案發時，列車正駛近59街-哥倫布圓環(59 St-Columbus Circle)站南行方向月台，當列車停站後，嫌犯離開車廂，逃出車站，去向不明。受害人則自行離開現場，報警求助。

根據警方公布的線索，女嫌膚色較淺、身材強壯、留披肩長髮，作案時身著紅黑相間的「北面」(The North Face)牌羽絨服，梳朝天馬尾辮。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據警方通報和新聞報導，自新冠疫情結束以來，曼哈頓已較少出現明確針對亞裔的仇恨行為。本案目前正在調查中，警方尚未公布嫌犯的犯罪動機。