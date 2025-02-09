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長島亞洲餐廳被控性別認同歧視 遭索賠500萬

記者高雲兒╱紐約報導
長島高級亞洲餐廳Toku最近被控歧視，原因是一名非二元性別的生理男性顧客，因使用女廁被管理人員驅趕。(取自餐廳官網)
長島高級亞洲餐廳Toku最近被控歧視，原因是一名非二元性別的生理男性顧客，因使用女廁被管理人員驅趕。(取自餐廳官網)

長島一間高級亞洲餐廳最近被控歧視，原因是一名非二元性別的生理男性顧客，因為使用女廁被管理人員驅趕，並在幾個月後被拒絕進入餐廳。該顧客目前已在長島納蘇郡最高法院提出訴訟，索賠500萬元。

來自新澤西州的33歲格爾比諾(Joseph Gerbino)，去年1月與朋友一起在長島曼哈塞(Manhasset)的Toku Modern Asian餐廳用餐。使用非二元性別代名詞的格爾比諾，與兩名女性朋友一起進入女廁，另一名女性顧客隨後阻擋格爾比諾進入廁所隔間，並表示他們「不受歡迎」。當格爾比諾解釋自己是非二元性別者、不認同為男性或女性時，該名女性用粗話回應，並揚言要聯繫經理將其驅逐，格爾比諾隨後還是直接使用了廁所。

訴狀進一步指出，一名未具名的餐廳女經理隨後進入廁所，對格爾比諾表示，作為常客應該「知情識趣」，並要求他們離開，否則將禁止他們再進入餐廳。

格爾比諾說，他與朋友離開廁所後，該名女性經理曾辱罵格爾比諾，此時一名男性經理介入，告知他們不再受歡迎。當格爾比諾表示將會投訴時，該男性經理抓住格爾比諾的肩膀，並將他們粗暴地推向出口。

去年4月，格爾比諾嘗試再次進入Toku餐廳，但被告知已被禁止入內。於是他將Toku餐廳、餐廳部分所有者Poll餐飲集團、及相關員工列為被告，指控他們的行為違反了紐約州及納蘇郡的人權法，並索賠500萬元。

訴訟文件指出，格爾比諾因此遭受「嚴重且永久性的個人傷害」，需要接受精神及心理健康治療，「無論在個人還是職業環境中，任何人都不應該經歷這樣的事情，尤其不應該因為他們的性別認同而受到歧視」，格爾比諾說。

根據紐約州人權部門的規定，州法律「禁止在公共場所基於多種『受保護特徵』進行歧視」，其中包括性別認同與表達。公共場所必須允許個人根據其自我認同的性別身分使用相應的廁所或其他設施，而不受出生時的性別、生理解剖結構、性別外貌、醫療歷史或身分證上性別的影響。

Toku Modern Asian未回應媒體的置評請求，而Poll餐飲集團在透過公司電話聯繫時拒絕發表評論。

長島 歧視 紐約州

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