我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

法拉盛遊民所「玉蘭花園」初見規模

記者鄭怡嫣╱紐約報導
根據建築效果圖，「玉蘭花園」的外牆將採用白磚與灰色金屬面板覆蓋，東北角則嵌有一個銅色金屬框架。目前，外牆則已被塗上粉紅色塗料，為後續的白磚與金屬面板的安裝作鋪墊。牆外則搭建著腳手架和黑色防護網。(取自「都市資源機構」)
根據建築效果圖，「玉蘭花園」的外牆將採用白磚與灰色金屬面板覆蓋，東北角則嵌有一個銅色金屬框架。目前，外牆則已被塗上粉紅色塗料，為後續的白磚與金屬面板的安裝作鋪墊。牆外則搭建著腳手架和黑色防護網。(取自「都市資源機構」)

正在施工中的法拉盛遊民所「玉蘭花園」(Magnolia Gardens)已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，擁有該片土地的亞洲人平等會(AAFE)3日向本報確認，目前施工如期進行，預計也將在年底左右竣工，供帶有孩童的無家可歸家庭入住。

「玉蘭花園」位於皇后區法拉盛39大道133-04號，為七層高的過渡性住房，擁有90個住房單元，供帶有孩童的無家可歸家庭入住，在2024年3月動工。本報記者3日走訪時，該建築已初見規模，其外牆安裝工作正在進行當中。

根據建築效果圖，「玉蘭花園」的外牆將採用白磚與灰色金屬面板覆蓋，東北角則嵌有一個銅色金屬框架。目前，外牆則已被塗上粉紅色塗料，為後續的白磚與金屬面板的安裝作鋪墊。牆外則搭建著腳手架和黑色防護網。

亞平會項目經理馮菁雲同日也向本報記者證實，「玉蘭花園」的施工正在如期進行，預計將於今年年底竣工，而後則開放給符合條件、帶有孩童的無家可歸家庭申請。目前，亞平會也與華人策劃協會、紐約勵馨、大紐約地區韓國社區服務中心(KCS)、韓裔美國家庭服務中心等非營利機構定期開會，通報進展。

馮菁雲也表示，亞平會後續也將與這些機構合作，合作成員將為更多有需要的家庭提供轉介的服務。同時，「玉蘭花園」也會將提供包括中文在內的多種語言服務。

據悉，「玉蘭花園」由紐約市遊民服務局(DHS)資助，「都市資源機構」(URI)設計並運營，並由亞平會旗下的玉蘭花園開發公司(Magnolia Gardens Developer Inc.)負責開發。建成後，該建築預計高72呎，總面積達6萬2932平方呎。每個家庭單元都將配備廚房和浴室，而社區活動室則將對公眾開放。

此外，大樓將配備全天候安保，並設有一個長30呎的後院。根據此前的公開資料，帶有孩童的無家可歸家庭，將在此住12至18個月左右，而當他們在市遊民服務局系統時，將更容易通過獲得第8項租金補助券(Section 8 vouchers)，從而申請到永久的住所。

該項目在2021年曾遭社區的強烈反對，後於同年12月宣布暫定(pause)。此後在2022年5月亞平會則宣布經與社區人士、民選官員等協商，重啟該項目。反對人士認為，社區需要的是平價屋而非遊民所，且整個過程缺乏透明度，也未經社區充分的討論。

正在施工中的法拉盛遊民所「玉蘭花園」已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，預計將...
正在施工中的法拉盛遊民所「玉蘭花園」已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，預計將在年底左右竣工。(記者鄭怡嫣╱攝影)
正在施工中的法拉盛遊民所「玉蘭花園」已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，預計將...
正在施工中的法拉盛遊民所「玉蘭花園」已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，預計將在年底左右竣工。(記者鄭怡嫣╱攝影)

遊民 法拉盛 韓裔

上一則

紐約市流感攀高峰 市府促多檢測、打疫苗

下一則

法拉盛住宅遭闖空門 65歲婦女被刺傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化
法拉盛「曜蛇迎春」 初五迎財神、逛廟會

法拉盛「曜蛇迎春」 初五迎財神、逛廟會
陸天娜批川普政策 損害華社福利

陸天娜批川普政策 損害華社福利
全美山西同鄉會 法拉盛春節團拜

全美山西同鄉會 法拉盛春節團拜

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？