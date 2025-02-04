法拉盛遊民所「玉蘭花園」初見規模

根據建築效果圖，「玉蘭花園」的外牆將採用白磚與灰色金屬面板覆蓋，東北角則嵌有一個銅色金屬框架。目前，外牆則已被塗上粉紅色塗料，為後續的白磚與金屬面板的安裝作鋪墊。牆外則搭建著腳手架和黑色防護網。(取自「都市資源機構」)

正在施工中的法拉盛遊民 所「玉蘭花園」(Magnolia Gardens)已初見規模，外牆安裝工作正在進行之中，擁有該片土地的亞洲人平等會(AAFE)3日向本報確認，目前施工如期進行，預計也將在年底左右竣工，供帶有孩童的無家可歸家庭入住。

「玉蘭花園」位於皇后區法拉盛39大道133-04號，為七層高的過渡性住房，擁有90個住房單元，供帶有孩童的無家可歸家庭入住，在2024年3月動工。本報記者3日走訪時，該建築已初見規模，其外牆安裝工作正在進行當中。

根據建築效果圖，「玉蘭花園」的外牆將採用白磚與灰色金屬面板覆蓋，東北角則嵌有一個銅色金屬框架。目前，外牆則已被塗上粉紅色塗料，為後續的白磚與金屬面板的安裝作鋪墊。牆外則搭建著腳手架和黑色防護網。

亞平會項目經理馮菁雲同日也向本報記者證實，「玉蘭花園」的施工正在如期進行，預計將於今年年底竣工，而後則開放給符合條件、帶有孩童的無家可歸家庭申請。目前，亞平會也與華人策劃協會、紐約勵馨、大紐約地區韓國社區服務中心(KCS)、韓裔 美國家庭服務中心等非營利機構定期開會，通報進展。

馮菁雲也表示，亞平會後續也將與這些機構合作，合作成員將為更多有需要的家庭提供轉介的服務。同時，「玉蘭花園」也會將提供包括中文在內的多種語言服務。

據悉，「玉蘭花園」由紐約市遊民服務局(DHS)資助，「都市資源機構」(URI)設計並運營，並由亞平會旗下的玉蘭花園開發公司(Magnolia Gardens Developer Inc.)負責開發。建成後，該建築預計高72呎，總面積達6萬2932平方呎。每個家庭單元都將配備廚房和浴室，而社區活動室則將對公眾開放。

此外，大樓將配備全天候安保，並設有一個長30呎的後院。根據此前的公開資料，帶有孩童的無家可歸家庭，將在此住12至18個月左右，而當他們在市遊民服務局系統時，將更容易通過獲得第8項租金補助券(Section 8 vouchers)，從而申請到永久的住所。