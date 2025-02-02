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亞當斯投書世報：已沒收2萬槍枝 保障市民安全

記者范航瑜╱翻譯
市長亞當斯投書世界日報，強調新年首要任務仍是消除槍枝暴力，維護公共安全。(取自市長辦公室)
市長亞當斯投書世界日報，強調新年首要任務仍是消除槍枝暴力，維護公共安全。(取自市長辦公室)

自從我三年前就任紐約市長以來，我們的首要任務一直是確保紐約市民的安全，尤其是減少街道、地鐵和整個城市的犯罪率。為此，我們必須迎難而上，在犯罪分子造成更多傷害之前，將非法槍枝從他們手中奪走。

數據顯示，我們在清除非法槍枝方面卓有成效。截至上周，我們已沒收了超過2萬支非法槍枝，這意味著2萬件武器不再威脅我們的社區、家庭和兒童、2萬次潛在的槍擊或殺害事件被阻止、2萬次可能發生的暴力事件被遏制。這個數字不僅是一個統計上的成就，更是我們城市安全進程中的一個重要里程碑。

從2022年到2024年，我們清除的槍枝數量比前三年多了3000支，在這2萬支槍中，超過1400支是難以追蹤的「幽靈槍枝」。我們正在有效地清除這些危險的武器，保護社區安全，我們的策略正在奏效。

連續三年，謀殺案和槍擊案的數量均以兩位數的百分比下降：謀殺案下降了近23%，槍擊案下降了超過42%。這意味著我們挽救了268條生命，並減少了1500名槍擊受害者。

去年，布碌崙(布魯克林)的槍枝暴力事件創下歷史新低，去年12月全市整體犯罪率下降了15%。因為我們矢志不渝地消除槍枝暴力，紐約市仍然是美國最安全的大城市。

新年伊始，我們的首要任務依然不變：通過持續解決槍枝暴力問題、清除城市中的非法槍枝，來保護市民的安全。2025年的前幾周，紐約市警已沒收了超過350支槍枝，但我們還可以，也將會做得更多。

過去的幾個月裡，我們目睹了一些隨機暴力事件，許多市民也感到不安。我們都知道，安全不僅僅是統計數據。人們必須安全，還必須「感到安全」。沒有什麼比熟悉的藍色制服更能將安全感轉化為現實。因此，我們正在增加數百名警察巡邏，包括在夜間每班地鐵上安排兩名警察，確保市民的安全。

這是我在三年前對你們的承諾，也是我今天對你們的承諾，當有人想要削減警察經費時，我堅守了防線，為你們的安全而戰是你們選我來做的。NYPD將繼續努力沒收槍枝、將販運網路斬草除根，並防患未然，讓紐約市更加安全。

我們還支持防止累犯再次犯罪的努力，加強警察與社區之間的聯繫，並為年輕人創造安全的環境和找到人生目標的機會。通過「社區安全小組」和「槍枝暴力預防工作組」等舉措，我們將繼續明智的前期投資，阻斷這條「暴力之河」。

正如我在市情諮文中所說，我們必須讓紐約市成為世界上最適合安家樂業的地方，而這一願景將始於更安全的街道、更安全的交通和更安全的公園。我們每從街頭清除一支槍，就離這個目標更近一步。每一天，我都將繼續努力，終結紐約市乃至全美的槍枝暴力。

紐約市 槍擊 地鐵

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