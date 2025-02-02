皇后區非法槍枝交易案 10幫派成員遭訴

皇后區地區檢察官凱茲(左二)與市警局長蒂池(左一)日前宣布，十名涉嫌非法槍枝販運的幫派成員遭到起訴。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前宣布，十名涉嫌非法槍枝販運的幫派成員遭起訴，罪名包括非法銷售槍枝。這些嫌犯被指是「阿拉瓜幫」(Tren de Aragua)的幫派成員，該組織起源於委內瑞拉，活動範圍遍及紐約市 ，並計畫向哥倫比亞擴展。

根據調查，該組織成員自去年6月起在紐約市非法販賣槍械，透過WhatsApp與買家聯繫並安排交易，警方透過臥底行動共進行22次槍枝交易，成功繳獲30多把槍枝，包括兩個AR-15突擊步槍。此外，警方在最近一次的突擊行動中，在嫌犯車輛與住所內再查獲四把半自動手槍。

調查還顯示，嫌犯曾討論將槍械運往哥倫比亞，以獲取更高的利潤，但此計畫最終被警方阻止。臥底警方也在行動中向嫌犯買了48克「tusi」，這是一種混合搖頭丸與氯胺酮的毒品 ，並被染成粉紅色，嫌犯甚至親自試用，以證明毒品品質。

警方指出，六名嫌犯於1月28日被捕，其中兩人當天在皇后區最高法院過堂，法官下令羈押，並將於3月12日(周三)再次出庭，此外一名嫌犯因健康因素入院，將待康復後安排出庭，另有兩人分別在休士頓與邁阿密落網，後續將移送紐約受審。而另兩名嫌犯則因其他案件已在監獄中，之後將被起訴，其他人還在逃，執法機構將持續追捕。

凱茲說，根據指控，被告合謀販運並在紐約市銷售非法槍械與毒品，每名被告在該犯罪組織內擔任不同角色推動犯罪活動，「如今，34把致命武器已經從街頭移除，我們正在阻止這個幫派在當地建立勢力。」