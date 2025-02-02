我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

皇后區非法槍枝交易案 10幫派成員遭訴

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區地區檢察官凱茲(左二)與市警局長蒂池(左一)日前宣布，十名涉嫌非法槍枝販運的幫派成員遭到起訴。(皇后區地區檢察官辦公室提供)
皇后區地區檢察官凱茲(左二)與市警局長蒂池(左一)日前宣布，十名涉嫌非法槍枝販運的幫派成員遭到起訴。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前宣布，十名涉嫌非法槍枝販運的幫派成員遭起訴，罪名包括非法銷售槍枝。這些嫌犯被指是「阿拉瓜幫」(Tren de Aragua)的幫派成員，該組織起源於委內瑞拉，活動範圍遍及紐約市，並計畫向哥倫比亞擴展。

根據調查，該組織成員自去年6月起在紐約市非法販賣槍械，透過WhatsApp與買家聯繫並安排交易，警方透過臥底行動共進行22次槍枝交易，成功繳獲30多把槍枝，包括兩個AR-15突擊步槍。此外，警方在最近一次的突擊行動中，在嫌犯車輛與住所內再查獲四把半自動手槍。

調查還顯示，嫌犯曾討論將槍械運往哥倫比亞，以獲取更高的利潤，但此計畫最終被警方阻止。臥底警方也在行動中向嫌犯買了48克「tusi」，這是一種混合搖頭丸與氯胺酮的毒品，並被染成粉紅色，嫌犯甚至親自試用，以證明毒品品質。

警方指出，六名嫌犯於1月28日被捕，其中兩人當天在皇后區最高法院過堂，法官下令羈押，並將於3月12日(周三)再次出庭，此外一名嫌犯因健康因素入院，將待康復後安排出庭，另有兩人分別在休士頓與邁阿密落網，後續將移送紐約受審。而另兩名嫌犯則因其他案件已在監獄中，之後將被起訴，其他人還在逃，執法機構將持續追捕。

凱茲說，根據指控，被告合謀販運並在紐約市銷售非法槍械與毒品，每名被告在該犯罪組織內擔任不同角色推動犯罪活動，「如今，34把致命武器已經從街頭移除，我們正在阻止這個幫派在當地建立勢力。」

蒂池則表示，「阿拉瓜幫是全美最危險的幫派之一，警方已經採取重大行動，阻止其在紐約市的犯罪活動。今天的起訴證明，我們絕不容許他們用非法槍械、突擊武器和危險毒品來威脅社區安全。」

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市警察局長蒂池(Jessica...
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前宣布，十名涉嫌參與非法槍枝販運的個人遭到起訴，涉及罪名包括非法銷售槍枝等。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

紐約市 毒品 皇后區

上一則

資深房地產投資顧問王芳預測 川普重新就職後 美國房地產市場的趨勢

下一則

偷走店家現金與手機筆電 布碌崙嫌犯在逃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普：委內瑞拉同意接受遣返偷渡客 包括幫派成員

川普：委內瑞拉同意接受遣返偷渡客 包括幫派成員
皇后區夜市迎10周年： 攤位快報名

皇后區夜市迎10周年： 攤位快報名
皇后區農曆年慶典 表彰傑出亞裔

皇后區農曆年慶典 表彰傑出亞裔
紐約公校年初一首度放假 劉醇逸：肯定亞裔文化價值

紐約公校年初一首度放假 劉醇逸：肯定亞裔文化價值

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)

MTA計畫造跨區快線輕軌 直通皇后區、布碌崙

2025-01-28 06:31

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」