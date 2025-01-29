史島在任最長市議員博雷利宣布退休

史泰登島市議員博雷利（Joe Borelli）宣布將於本月底辭去職務。(取自博雷利社群平台X帳號)

史泰登島 市議員博雷利（Joe Borelli）宣布將於本月底辭去職務，比他原本因任期限制離職的時間提前了數月。博雷利為該區在職時間最長的市議員，任職期間對堵車費 、庇護所及史島當地民生議題發聲，卸任後將投入私人企業擔任政治顧問。

博雷利卸去共和黨 市議員一職後，將加入政治顧問公司Chartwell Strategy Group擔任董事總經理，負責開設該公司紐約辦公室並參與其在華盛頓特區的業務。

當被媒體問及為何選入進入私人公司而非公職時博雷利表示，自己並不希望跟他視為朋友的同事競選，比起等待其他人離職，「我更願意嘗試新的挑戰」。他也表示，自己將繼續參政，只是方式有所不同。「我仍會持續發聲，民眾也可以繼續期待我出現在媒體和電視上，只是我不再繼續擔任公職。」

他另提及，自己在任期間能參與川普競選是他一生難忘的經歷。

博雷利在任除針對堵車費與庇護所等議題發聲外，他表示自己最自豪的政績為Great Kills區第37公立學校建造新校舍之舉，及在任期間爭取超過1億元撥款以提升該地公園基礎設施。

而在博雷利宣布退休後，史泰登島也將舉行特別選舉，以填補空缺的南岸席次。該場選舉應在他卸任後至少80天後的第一個周二舉行。根據市競選財務委員會說法指出，特別選舉日期將在市法律部門與市長協商後決定，史島居民將在二月第一周得知特別選舉的日期。

該區為第51選區，自1990年代初期成立至今一直是紐約市最保守的選區，長期由共和黨人執政。