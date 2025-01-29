華埠監獄建商敲定 將收集社區建議

曼哈頓華埠監獄建商敲定，市府指將收集社區設計建議。(記者劉梓祁╱攝影)

飽受華埠 居民反對的曼哈頓拘留中心(MDC)拆除工程已近完成，市府也在近日選定新城區監獄 (BBJ)的建設公司，其將從5月起展開工作；盡管如此，有意見人士指監獄設計不足，並對施工期限推延和外展不足感到不滿，市府則稱將收集社區建議。

經過合同公示和公開聽證後，市設計及建設局(DDC)將華埠監獄的合同授予了「Tutor Perini」和「O&G Industries」的合資企業。市府表示，該合同的金額為37億6425萬元，合同期限為2646個連續日曆日，直至最終完工。

合約細則顯示，新建商將從5月15日起開始監獄的設計和建設工作，並計畫在2032年8月12日前完成。然而，反對組織「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)對工期推遲至七年後感到「震驚」。聯盟代表李卓勳(Jan Lee)認為，長期施工會增加居民健康風險。

六年前，市議會投票通過在2027年8月前關閉雷克島(Rikers Island)監獄，以四個規模更小的城區監獄取代。盡管如此，皇后區、布朗士(Bronx)和布碌崙(布魯克林)的城區監獄建設也均被延期至2027年後。

市長亞當斯 (Eric Adams)發言人表示，市府「仍致力」關閉雷克斯島監獄並啟用城區監獄，但同時質疑市府能否如期關閉前者。發言人指，「市長曾表示不應該過於理想化而忽視現實，若要在保護公共安全的同時關閉雷克斯島，原本的計畫在時間和經費上都存在嚴峻挑戰。」

同時，李卓勳還引用建商在去年9月公布的效果圖，表示監獄設計存在缺陷，如淺色外牆和拱廊昏暗等。對此，市府回應表示，其並非「最終」或「官方」設計，仍有調整空間，並會提供社區充分的機會與設計團隊及市府溝通。

一位負責監獄事務的官員對本報表示，市府將在建築公司開始設計工作後，共同展開一系列社區意見收集活動。資料顯示，華埠監獄的設計公司為「HOK」，其為跨國企業，項目包括拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)B航站樓和北京二里屯通盈中心洲際酒店等。

此外，李卓勳批評市府未有及時告知公聽會的相關信息，導致「只有幾個小時的時間來應對」，不過，本報在公聽日的八日前便已公開此消息，提醒居民關注、參與討論。