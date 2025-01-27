世華婦女商會 「紅包燈籠教學」吸引群眾

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會新春活動，許多會員與民眾參加。(記者尤昱程╱攝影)

世界華人 工商婦女企管協會大紐約分會日前在紐約僑教中心舉辦慶賀新春傳統手工藝活動，吸引了眾多社區居民和會員參與，充滿濃厚的節日氛圍。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長翁雅琳表示，這是她自今年1月接任會長以來主持的首場活動。她說，「我們希望透過這次活動，不僅讓會員和社區居民感受到中華傳統文化的魅力，也能增強彼此之間的交流與聯繫。」

會場有紅包燈籠教學、水墨書法 、新春剪紙藝術、新春插花裝飾等手工藝，翁雅琳表示，紅包燈籠教學因其色彩鮮明且充滿實用性，成為現場最受歡迎的攤位，「許多參加者在學習過程中展現了極大的熱情，完成作品後都露出滿意的笑容。」

其中負責剪紙藝術的許秀連則表示，這次活動的剪紙以新春為主題，結合了生肖和春字等傳統元素，讓參加者能在學習過程中感受到濃厚的節日氣氛。她說，現場有些小朋友剛開始對剪紙感到害怕，但在練習後逐漸掌握技巧，並完成作品帶回家，這正是推廣傳統文化的意義所在。

據了解，世華婦女商會以促進女性職場與社交發展為宗旨，目前在全球擁有89個分會。大紐約分會是其中之一，致力於推廣中華文化並支持女性會員的成長與聯繫。

翁雅琳說，未來協會將規畫更多類似活動，「我們希望每一兩個月能舉辦一次活動，不僅增進會員之間的交流，也能帶來更多生活技能與趣味。」此外，協會還計畫舉辦更多專為女性設計的課程，例如絲巾造型與搭配技巧，幫助會員在商業場合中展現更專業的形象。