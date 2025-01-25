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9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

市主計長蘭德賀年 陳作舟等3亞裔代表受表彰

記者劉梓祁／紐約報導
市主計長蘭德慶春節，多位亞裔代表受表彰。(記者劉梓祁／攝影)
市主計長蘭德慶春節，多位亞裔代表受表彰。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)日前在曼哈頓市政廳旁舉辦2025農曆蛇年春節慶祝活動，並向三位在華人社區服務數十年的代表頒發表彰；他表示，亞裔對城市和國家的貢獻不可忽視，並會在未來努力確保移民得到榮譽和認可。

目前正在競選新一任市長的蘭德，當日邀請了過百位來自華人社區的代表參與活動。他說，紐約在各層級政府都有許多優秀的亞裔民選官員，他們不僅為農曆新年爭取到了法定假日，還推動了許多支持亞裔社區的立法和政策。蘭德強調，這些成就是亞裔社區組織和領導力的體現。

他還提到，自己會努力確保如「世界日報」等社區和族裔報紙及媒體獲得公平的廣告份額，因為其需要「在紐約市蓬勃發展」。蘭德還就新總統川普(Donald Trump)上任表示，「在白宮，我們有一個人正試圖關閉我們的大門，封閉我們的思想，妖魔化、尋找替罪羊。我說絕不可以。」

當晚，共有三人獲得蘭德表彰，為華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟、華人家長會創辦人朱寶玲和前亞美聯盟(AAF)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)。

蘭德表示，陳作舟作為第一代亞裔移民，畢生致力於社區復興，不僅是一位備受尊敬的公共服務者，同時也是經驗豐富的社區倡導者和規畫師。資料顯示，陳作舟是第一位擔任紐約市標準與上訴委員會(NYC Board of Standards and Appeals)委員的華裔，並曾在皇后區的社區委員會(CB)和地方發展公司(LDC)中服務。

作為規畫倡導小組(Planning Advocacy Group)的戰略顧問，他還在過去十年間深度參與了多項社區項目，包括法拉盛市中心振興計畫。陳作舟還是一位受過建築學訓練的建築師，他於1980年至1985年在貝聿銘建築師事務所(I.M. Pei Architects and Planners)工作。

亞裔 紐約市 華人

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