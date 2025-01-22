川普上任 可樂娜居民要求 加強打擊無證移民

隨著新一屆聯邦政府上任，飽受無證移民困擾的紐約可樂娜地區居民，近日向國土安全部遞交聯名信，要求加強對羅斯福大道及周邊地區的執法。(可樂娜居民提供)

隨著新一屆聯邦政府 上任，飽受無證移民 困擾的紐約可樂娜地區居民，近日向國土安全部 遞交聯名信，要求加強對羅斯福大道及周邊地區的執法，尤其針對無證移民的違法行為，展開全面調查和取締。居民表示，無證移民在當地的違法活動已對社區造成嚴重影響。

根據最近的居民投訴，近期在國家街(National St)和41大道的交界處，許多遊民非法聚集，部分人從事販毒、飲酒鬧事，甚至在公共場合做出不當行為。19日下午，一名當地居民在國家街41-07號附近就遭到一群無證移民的襲擊，警方到場後未作出逮捕行動，令居民深感不安。

聯名信稱，這些遊民不僅在街道上活動，還經常聚集於紐約市衛生局大樓後方和美洲公園內。當地居民稱，這些聚集地點已成為犯罪活動的溫床，許多人在這些地方吸毒、販毒，甚至涉及人口販賣。居民認為，只有國土安全部及聯邦政府的介入，才能有效遏制這些問題。

隨著川普政府開始施政，可樂娜地區的居民對聯邦層面的政策變革抱有期待，希望新政府能為紐約社區帶來切實的改變；社區領袖蒙塞拉特(Hiram Monserrate)表示，他們已正式向國土安全部提交請求，希望全面調查這一問題。

他表示，目前可樂娜的違法活動涉及多達50人的團體，這些人長期恐嚇居民，甚至可能牽涉跨國犯罪組織。他呼籲聯邦機構對當地的妓院和街頭性工作者活動點深入調查，並追查其背後的人口販賣鏈條。