布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌

波羅園發生竊賊攀爬腳手架，入室盜竊建築工具案。(警方提供)

緊靠布碌崙 (布魯克林)日落公園 的波羅園(Borough Park)近日發生一起竊案，兩名竊賊攀爬腳手架，入室盜竊建築工具。警方近日公布嫌犯的圖像和錄像，希望知情者及時向警方通報。

這起盜竊案發生在市警66分局轄區。警方稱，12大道交54街出附近有一處正在施工的建築工地。這個工地四周用標準的綠色擋板圍住，周圍還搭著腳手架。14日凌晨2時15分，兩名竊賊通過攀爬腳手架翻入工地，然後進入室內，拿走了價值大約為1800元的建築工具。

這兩名竊賊作案後徒步逃離現場，沿著47向西逃走，此案沒有人員受傷的報告。警方通過監控錄像獲得的圖像顯示，一名竊賊身穿有白色花紋，帶頭罩的黑色運動衫，這名竊賊還背著一隻灰色的雙肩包；另一名竊賊身穿皮質長風衣，留著爆炸頭，還推著一輛購物小推車。

菠蘿園靠近日落公園的部分居住著不少華人 家庭。