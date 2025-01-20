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前副州長受賄案 行賄人死亡檢方撤案

記者尤昱程╱紐約報導
紐約聯邦檢察官於日前撤銷對前副州長本傑明(Brian Benjamin)的受賄案件，原因是案件關鍵證人及行賄人米格多爾(Gerald Migdol)已於去年2月死亡。(州長辦公室提供)
紐約聯邦檢察官於日前撤銷對前副州長本傑明(Brian Benjamin)的受賄案件，原因是案件關鍵證人及行賄人米格多爾(Gerald Migdol)已於去年2月死亡。(州長辦公室提供)

紐約聯邦檢察官於日前撤銷對前副州長本傑明(Brian Benjamin)的受賄案件，原因是案件關鍵證人及行賄人米格多爾(Gerald Migdol)已於去年2月死亡。檢方指出，米格多爾的證詞是案件的重要基礎，失去他的證言後，無法滿足「超越合理懷疑」的舉證標準，因此決定撤案。

美國地方法院法官奧特肯(Paul Oetken)批准了檢方的撤案申請。代理檢察官金恩(Edward Kim)在申請文件中表示，經過對案件證據的重新評估，鑒於米格多爾的死亡，檢方確定無法再支持起訴，因此不再繼續追究相關指控。

這起案件始於2022年4月，當時本傑明被指控在擔任州參議員期間，利用職權向米格多爾控制的非營利組織提供5萬元的州撥款，作為回報，米格多爾為本傑明的政治競選活動捐款。本傑明被捕後辭去副州長職務，他始終否認所有指控，並積極通過法律途徑進行抗辯。

案件期間經歷多次波折。2022年12月，奧特肯法官曾因證據不足駁回了多項嚴重指控，但聯邦上訴法院隨後恢復了相關罪名。本傑明的辯護團隊對這一結果提出異議，但最高法院拒絕介入審理。隨著米格多爾去世，案件的證據基礎遭到削弱，最終導致檢方決定撤案。

米格多爾是本案中最重要的合作證人，他此前已承認行賄和詐欺罪，並與檢方合作，協助調查本傑明的案件。然而，他的突然死亡使檢方失去了最關鍵的證人，案件進行變得困難重重。經過慎重考量，檢方最終決定放棄繼續起訴。

本傑明的律師團隊對撤案決定表示歡迎，他們在聲明中表示，「今天的決定是本傑明清白的最好證明。我們始終堅信正義會到來，而今天的結果正是對這一信念的印證。」

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