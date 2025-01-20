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房產稅又要漲 全市房屋總市值 已超1.5兆元

記者許君達╱紐約報導
紐約市2026財年暫定房產稅評估清單發布，全市房產總市值升幅超5%，獨棟住宅增幅更超平均值，意味著經濟復甦趨勢向好，但業主的稅負也將更高。(記者許君達╱攝影)
紐約市2026財年暫定房產稅評估清單發布，全市房產總市值升幅超5%，獨棟住宅增幅更超平均值，意味著經濟復甦趨勢向好，但業主的稅負也將更高。(記者許君達╱攝影)

市財政局近日發布了2026財年暫定房產稅評估清單(tentative property tax assessment roll)。評估顯示，本年度紐約市所有房產總市值超過1兆5000萬元，比上年度增長5.7%，其中獨棟住宅的增幅高於總市值增幅。這既意味著紐約市的經濟形勢向好，也同時意味著業主的稅負將繼續加重。

紐約市的房產稅計算要同時考慮市場價值(market value)和評估價值(assessed value)，市財政局通常每年1月發布暫定評估清單，列出全市所有房產的市場價值和評估價值供業主查詢，並預留大約兩個月的時間接受異議申請並重新評估，然後在5月發布最終清單，作為下一財年的徵稅依據。

2026財年暫定評估清單中的市場價值部分反映了目標房產從2024年1月6日至2025年1月5日間的地產交易紀錄，以及2023日曆年商業物業的收支情況。清單數據顯示，紐約市全部房產的總市值為1兆5790萬元，比上一財政年度增長5.7%；全市應稅計費的評估價值增長3.9%，達3112億元。

財政局局長尼布拉克(Preston Niblack)表示，與上一年度僅0.7%的增長率相比，本年度房產總市值增長率超過5%，顯示出強勁反彈的勢頭。他還介紹，本年度的數據顯示，住宅房地產市場繼續增長，獨棟住宅的銷售量和評估價值均有所增加，租賃物業的價值增長也反映了市場租金的上漲。

紐約市的房地產共分四大類，其中與華人小業主關係較為密切的是第一類(Class 1)，主要包含擁有1至3戶家庭的獨棟住宅。此類住宅的總市值達7817億元，增長5.8%，高於全部類別的總增長率，而作為計稅主要依據的評估價值則增長5.5%，總額272億元。在分區數據中，史島的第一類住宅市值增幅最大，達7.8%，而皇后區的評估價值增幅最大，為6%。評估價值增幅緊隨其後的是史島和布碌崙(布魯克林)，分別為5.6%和5.1%。

紐約市業主可通過https://reurl.cc/EgDOOA或https://reurl.cc/eGajjR查詢自家物業的應稅情況，如有異議，可向紐約市稅務委員會(New York City Tax Commission)提交，詳情及相關表格參見https://reurl.cc/NbDzz5。第一類房產業主提交異議的截止日期為3月17日。

紐約市 房地產 租金

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