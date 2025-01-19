亞當斯強調 不配合聯邦驅逐移民

市長亞當斯(說話者)強調，不配合聯邦驅逐移民行動；圖為他數月前出席市警記者會。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)18日表示，由於紐約市為「庇護 城市」(Sanctuary City)，礙於庇護城市法令規定，將無法協助當選總統川普(Donald Trump)的大規模驅逐計畫；川普將於20日(周一)就職，並計畫預計自下周起在紐約、芝加哥等地的庇護城市展開，代號「保障行動」(Operation Safeguard)的搜捕非法移民 驅逐計畫。

亞當斯在接受「紐約郵報」(NY Post)詢問時強調，「法律就是法律。我已經多次回答過是否會與聯邦移民暨海關執法局(ICE)合作的問題。我不會一再重複這個問題。」雖然他未有明確說明所指為何種法律，但市長辦公室隨後澄清，亞當斯指的是紐約市現行的庇護城市法令。

該法禁止紐約市警(NYPD)、市懲教局(DOC)及處理刑事與青少年司法問題的市緩刑局(DOP)等單位與移民執法局合作，除非涉及恐怖主義或其它重大公共安全風險。

同時，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，當局一向依法行事。她還說，根據紐約市目前的法律，警察局不會協助民事層面的移民執法，但仍會在刑事案件上與聯邦單位合作，過程中既不會追蹤個人移民身分，也無法涉及民事部分。

過去，亞當斯多次呼籲放寬現行庇護城市規定，讓「涉嫌嚴重犯罪」的移民能夠被交予移民執法局處理。自1989年起，前市長郭德華(Ed Koch)與彭博(Michael Bloomberg)曾實施過類似的庇護政策，但白思豪(Bill de Blasio)任內於2014年和2018年進一步修法，使市府更難向聯邦執法局提供協助。

據報導，移民暨海關執法局本次名為「保障行動」的執法，預計於下周開始，可能持續一周。目前已有多達200名聯邦移民探員部署在芝加哥等地，並預計會在紐約市等庇護城市進行突擊搜捕。川普新任命的邊境事務主管霍曼(Tom Homan)曾指，此次大規模驅逐將於新政府上任第一天開始，重點鎖定對國家構成威脅的非法移民。

另一方面，亞當斯指出，自2022年4月以來，紐約市因應庇護申請者及其它非法入境者所付出的開支高達近70億元。