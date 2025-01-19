曼哈頓堵車費爭議 寄望川普解除

堵車費反對者將希望寄託於訴訟、立法及即將上任的川普政府，以期終止已經生效的堵車費措施。(路透)

曼哈頓堵車費 於本月初開始實施，針對進入曼哈頓60街以南的車輛徵收每日9元不等的費用，至今該計畫仍飽受爭議；由於此前候任總統川普 曾公開反對堵車費，如今反對者將希望寄託於新政府，以及多項針對堵車費的訴訟，以期終止這項已經生效的法律。

根據紐約大都會運輸署(MTA)，新政策實施首周已初見成效，曼哈頓街道車速提升20%至30%，通往曼哈頓的橋梁及隧道車速更提高30%至40%；另外，進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。

然而，一些華人社區代表對此不以為然，「上周天氣非常寒冷，大多數餐廳的生意並不理想。我們需要更多時間來評估堵車費對當地商家的真正影響。」另有華人商家表示，華埠的車流量減少幅度遠超MTA報告的7.5%，並擔憂此政策對紐約市整體經濟，尤其是曼哈頓的經濟，可能帶來顯著衝擊。

反對者認為，堵車費政策給紐約的勞動階層帶來過重負擔，並批評州長霍楚(Kathy Hochul)及州立法機構通過此政策是「現金掠奪」。目前，反對行動集中在訴訟、立法及政治施壓三大方向。

首先是訴訟。多項聯邦及州級訴訟已經展開，包括新澤西州、史泰登島及長島亨普斯特德鎮(Hempstead)提出的案件。他們指控MTA與聯邦公路管理局未進行充分的環境影響評估，且未考慮卡車繞行對部分社區的影響。此外，訴訟還指出該計畫未經國會批准，並違反州法律未提供45天的公眾審查期。

其次是立法。長島州參議員馬丁斯(Jack Martins)提出法案，試圖推翻2019年通過的堵車費立法。同時，國會內也有多項提案，包括「反堵車稅法案」，該法案要求MTA豁免從新澤西進入曼哈頓的車輛，否則將削減聯邦交通補助。

最後是政治施壓。反對者呼籲即將上任的川普對紐約州政府施加壓力，迫使其放棄堵車費政策。據報導，上周在佛羅里達州的會議中，多位共和黨國會議員向川普尋求支持。川普此前曾承諾若當選將「終止」該政策，但具體措施尚未公開。