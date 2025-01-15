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長島美甲車禍案 檢方追酒駕證據

記者高雲兒╱紐約報導
蘇福克郡(Suffolk)地方檢察官辦公室尋求DNA證據，證明施瓦利曾在車禍前不久飲用高濃度酒精飲品，導致車禍。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯社)
蘇福克郡(Suffolk)地方檢察官辦公室尋求DNA證據，證明施瓦利曾在車禍前不久飲用高濃度酒精飲品，導致車禍。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯社)

涉嫌酒後駕車撞入長島鹿園(Deer Park)美甲店、導致四死九傷的駕駛施瓦利(Steven Schwally)於14日出庭。長島蘇福克郡(Suffolk)地方檢察官辦公室正尋求進一步強化DNA證據，以證明施瓦利曾在車禍前不久，飲用高濃度酒精飲品，從而導致車禍。施瓦利當天坐輪椅出庭，其辯護律師正試圖用施瓦利的腿部傷病繼續辯護。

蘇福克郡地區助理檢察官波普(Alexander Bopp)在14日提交的書面證詞表示，從施瓦利駕駛的2020年款雪佛蘭車內發現的某品牌長島冰茶雞尾酒瓶上，檢測出一名男性的DNA，該DNA與施瓦利在醫院接受血液檢測時所獲得的DNA一致。根據檢測結果，施瓦利的血液酒精濃度在事故發生兩小時後仍高達0.17%，超過法律限制的兩倍。

儘管現有DNA比對結果已表明施瓦利的DNA與酒瓶上的樣本匹配，但檢方仍希望通過口腔拭子進一步確認DNA信息，以確保證據的完整性和法律效力。如果口腔拭子的DNA結果與酒瓶樣本再次匹配，將更有力地證明施瓦利在事故發生前飲用了這些酒精飲品，而非事故後或其他人所為。

施瓦利辯護律師卡薩(Christopher Cassar)在14日的庭審會議後表示，他尚未審閱檢方的口腔拭子申請，並仍在評估案件證據。同時，他向檢方提交了醫學證據，稱施瓦利患有腿部傷病，可能是導致車禍的重要因素。

卡薩爾表示，「這起案件涉及大量證據，我們會進行評估，並決定接下來的行動方案。」他說，施瓦利14日以輪椅出庭，並且「正努力保持積極的心態」。自6月28日車禍發生後，施瓦利一直被拘留在蘇福克郡監獄，並已對相關指控拒不認罪。「他對所發生的事情感到非常懊悔，」卡薩爾補充道。

根據警方，去年6月28日上午，施瓦利購買了兩瓶各375毫升的某品牌42度長島冰茶雞尾酒，並在鹿園一帶駕車遊蕩。當天下午4時30分，他涉嫌駕駛一輛休旅車從停車場高速駛出，隨後撞入美甲店，導致四人被捲入車底，車輛撞擊店面後部才停下，最終造成四人死亡、九人受傷，死者中有三人是華人。

施瓦利將於2月13日再次出庭。辯方須在本月24日前，決定是否對檢方提出的口腔拭子申請提出異議。

DNA 長島 檢測

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