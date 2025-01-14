幫助遊民 市主計長：提供穩定住房比遊民所更有效

市主計長蘭德發布旨在有效解決遊民及精神疾患問題的計畫書，強調提供穩定住房比遊民所更有作用。(記者許君達╱攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)13日發布「解決患有嚴重精神疾病的街頭遊民 問題計畫書」，該報告強調為遊民提供穩定住所為有效之策，並指責亞當斯(Eric Adams)政府採用的遊民管理及服務政策白費錢而無實效。

這份名為「為所有人的安全」(Safe for All)的報告指出，近來紐約發生的多起聳人聽聞的暴力案件，包括女性遊民被縱火燒死、曼哈頓連環隨機捅殺案、地鐵遊民尼利(Jordan Neely)被勒頸致死，以及更早前的華裔女性高慧民 (Michael Go)被推下地鐵月台後遭列車撞死，全部與患有嚴重精神疾病的遊民有關，而現任市府重視短期遊民所開發卻忽視長期性穩定住房的提供，導致這些本該有處可去的遊民在街頭、地鐵、醫院和監獄之間循環轉移，成為一種「遊民旋轉門」，不僅對他們個人並不人道，也給整個社會帶來安全隱患。

蘭德13日上午在曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站 召開發布會，他強調，當日正是三年前高慧民遇難的日子。蘭德介紹，根據2023年的數據，全市共有2308名遊民被轉移出地鐵，但最終只有三人得到了妥善的住房安置。他說，在實際操作中，懲教部門、精神健康護理部門以及執法部門之間缺乏溝通，也不相互分享逮捕或護理紀錄，導致法官也缺乏詳實的紀錄，難以在決定保釋條件時將慣犯和精神健康這些因素加以考量。最終的結果，便是大量本應符合進入支持性住房資格的精神病患者被隨意釋放回街上。

報告給出的解方則是「住房優先」(Housing First)。報告指出，「住房優先」策略的「工具包」內含支持性住房、單人廉租房(SRO)、租房券以及現金幫扶等措施，該策略15年前曾在紐約市施行過，有效解決了大量退伍軍人無家可歸的問題。

蘭德表示，穩定住所與庇護設施或遊民所的最大區別是居所的長期穩定性。而有了穩定住房，受助者便更容易安頓下來，接受精神疾病護理或成癮性戒斷等治療。他強調，這種措施已被研究證實，有效率達70%至90%。而作為補充措施，授權執法者對無家可歸的嚴重精神疾病患者強制送醫也需要盡快得到州議會的立法。此外，他還建議市州兩府加強建設設有安保措施的精神疾病治療機構，以免患者出入過於自由。

蘭德還強調，研究發現，當前長期遊蕩在紐約市街頭和地鐵內、並徘徊於「遊民旋轉門」內的嚴重精神疾病患者其實僅有約2000人，而市府手中正在空置的支持性住宅單元就有至少2500個，因此並不存在需要大量投資建設的問題。