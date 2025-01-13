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上次賣出獎金2.5萬刮刮樂 華人雜貨店又出現勁球三等獎

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙7大道一家華人雜貨店賣出了一張獲勁球獎三等獎的彩票，獎金為5萬元。(店主提供)
布碌崙7大道一家華人雜貨店賣出了一張獲勁球獎三等獎的彩票，獎金為5萬元。(店主提供)

布碌崙7大道一家華人雜貨店「家旺雜貨店」賣出了一張獲勁球獎三等獎的彩票，獎金為5萬元。據店主介紹，目前還沒有人到店裡報喜，不過這已經不是該雜貨店賣出的彩票第一次獲獎了。

家旺雜貨店位於7大道交53街處，門牌號為7大道5221號。在1月11日勁球獎(powerball)的開獎中，該雜貨店賣出的一張彩票獲得了三等獎。店主鄭先生表示，他對此並不知情，不過售出了中獎彩券，當然為自己的雜貨店高興，也為店裡的客人能中獎高興。鄭先生說，到現在還沒有客人到店裡來報喜，不過他非常希望客人能來店裡同慶好運。

鄭先生說，自己2009年從福州移民到美國，夫妻倆開這間「家旺雜貨店」也已經有15個年頭。他說開店有苦有樂，他習慣了這樣的生活。鄭先生還說，這已經不是他的雜貨店第一次賣出中獎彩票了。他回憶，2016年，他店裡的客人買了一張刮刮樂，贏得了2萬5000元的獎金，那是他雜貨店賣出的彩票第一次中獎。

勁球獎的得獎號碼由五個號碼加一個號碼組成，頭五個號碼從1-69這69個數字中選出，第六個號碼從1-26這26個數字中選出。如果六個數字全中，那就是一等獎；如果猜中六個號碼中的五個，第六個號碼沒有猜中，那就是二等獎；如果猜中六個號碼中的四個，再加上猜中第六個號碼，那就是贏得了三等獎。每注彩票為售價為兩元，每周一、三、六晚11時開獎，買彩票截止時間為開獎日晚10時。紐約博彩委員會的網站告知，獲得一等獎的概率為2億9222萬之一；獲得三等獎的概率是91萬3129分之一。

上一次布碌崙8大道華社雜貨店賣出的彩票獲獎是在去年6月份，當時漢密爾頓堡公園路5802號的華人便利店「興富源便利店」賣出的Take 5彩票中獎，獎金為3萬4391元。這家便利店大約兩年前買出的一張win 4彩票獲得了2萬6000元的大獎。

家旺雜貨店內掛出的各式彩票。(店主提供)
家旺雜貨店內掛出的各式彩票。(店主提供)

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